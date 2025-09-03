Vierde plaats voor Loes Cevaal in individuele proef Grade II

Het eerste onderdeel op het Europees Kampioenschap paradressuur in Ermelo zit er al op. In de individuele proef (Grand Prix A) in Grade II eindige Loes Cevaal op enige afstand van de top-3 op de vierde plaats met Happy Hero (v. Hohenstein). De combinatie scoorde 70,522%.

De top-3 in Grade II ging dik over de 70%. 77,276% was er voor de Duitse Heidemarie Dresing met Poesie (v. Fürstenball), 74,586% voor de Deense Katrine Bjelke Kristensen met Goerklintgaards Quater (v. Quaterback) en 73% voor de Britse Jemima Green met Fantabulous (v. Foundation). Net zoals op het EK Dressuur in Crozet (in de landenwedstrijd) dus Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië op het podium.

Uitslag

Bron: Horses.nl