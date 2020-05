Pavo Fryso competitie voor jonge Friese dressuurpaarden afgelast

De Pavo Fryso Bokaal, de jaarlijkse dressuurcompetitie voor 4-, 5- en 6-jarige paarden uit het KFPS stamboek gaat dit jaar niet door. Dat heeft het Friese stamboek bekendgemaakt. De competitie kan dit jaar als gevolg van de beperkingen door de coronamaatregelen geen doorgang vinden.

Wedstrijden worden vooralsnog niet toegestaan en het KFPS vraagt zich af of “een finale op een aansprekend podium met publiek dit kalenderjaar nog mogelijk zal zijn.” Normaalgesproken zijn er voorrondes verspreid over het land in de zomermaanden en vindt de finale plaats op de Centrale merriekeuring in Drachten in september.

Aanpassingen niet mogelijk

Het KFPS schrijft: “Samen met de fokverenigingen en de sponsoren is gekeken naar een aangepaste competitie-opzet, maar uiteindelijk is de conclusie getrokken dat ook dit er voor dit jaar helaas niet in zit.” Veel voormalig winnaars van de competitie zijn later succesvol terug te zien in de dressuurring.

Bron: Phryso / Horses.nl