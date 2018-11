Sezuans halfbroer Don Tamino in Zwitserse perspectief-kader

WK finalist Straight Horse Don Tamino is met zijn Zwitserse amazone Philine Brunner-von Bremen opgenomen in het perspectief-kader in hun land. Brunner maakte afgelopen weekend een succesvol debuut in de Lichte Tour met de zoon van Totilas, ze wonnen de Prix St.Georges op een wedstrijd in Italië. Het paar verwierf direct een kader-plaats.

De ogen waren direct gericht op de Deense hengst Don Tamino toen hij als zesjarige op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Ermelo aan de start verscheen. Hij is immers de halfbroer van de drievoudige wereldkampioen Sezuan. Onder Andreas Helgstrands stalamazone Anne-Marie Hosbond Berthelsen liep de zoon van Totilas de finale en werd elfde met 83.40.

Kleine finale

De hengst werd daarna aan de Zwitserse Philine Brunner-von Bremen verkocht die hem afgelopen jaar bij de zevenjarigen aan de start bracht. In de kleine finale werd Brunner achtste met 73.998%.

‘Doet soms te veel’

“Don Tamino is een zeer getalenteerd paard die elke dag zijn best doet en altijd gemotiveerd is; soms doet hij zelfs een beetje te veel”, vertelt Brunner aan Ridehesten. “Ik heb hem nu ruim een jaar en we hebben al vele overwinningen behaald. Hij heeft iets bijzonders voor mij, en ik denk dat hij een grote toekomst kan hebben in het Zwitserse team. Ik ben erg blij dat ik geselecteerd ben in het perspectief-team.”

