Stal van Esra de Ruiter verkocht

Dressuurstal De Ruiter in Sprang-Capelle is verkocht. Dat maakt Esra de Ruiter bekend op Instagram. "Er worden geen paarden verkocht" schrijft de amazone. "Toen we 13 jaar geleden met het hele gezin een hippisch familiebedrijf startten.... had niemand zien aankomen welke successen we hier zouden mogen behalen." De familie De Ruiter kan nog tot maart in Sprang-Capelle blijven, hoe een nieuwe locatie eruit gaat zien is nog niet duidelijk.

“Onze huidige locatie is te groot geworden om nog jaren aan te houden naast een gewone baan, maar te klein om fulltime van te leven” schrijft Esra de Ruiter. De verkoop is heel snel gegaan. “Zelf blijven we ons bedrijf op de huidige locatie nog voortzetten tot 01-03-2021, maar dan moeten we verhuizen. Ondertussen zijn we op zoek naar een nieuwe locatie.” Of dat een grote stal wordt of alleen een kleine locatie voor de eigen paarden van De Ruiter en haar moeder is nog niet duidelijk.

Bron: Instagram / Horses.nl