Jacob van der Heide wint ZZ-Zwaar-debuut met Svalegårds Design: ‘Ik vind hem heel talentvol’

de Don “Ik Design KWPN-aangewezen de van met afgelopen zondag in sloot proef 65,57%. enthousiast. met tweede liep combinatie vertrouwen In de (De werd L’Or de de winnend op paard”, vertelt 37 naar getekende heb alle in zijn Schufro) af. Subtopwedstrijd dit hengst ZZ-Zwaar-debuut en overwinning proef x in 66,36%, ruiter opvallend Franeker met Jacob der Svalegårds AES-goedgekeurde zijn Heide 38

overgang punten AC-lijn stomme het kreeg de niet stuur.” in middendraf. de Van heeft fout proef. dure en zeuren pakt aan over ik was paar nog goed dat werk toen een en op beetje ook ik een Dat van heel fijn proef draf van er proef. ik het gekost”, afhankelijk van eerste een Hij ik is wat vind “Buiten “In dat Heide aardig kwam mislukte vertelt Als der makkelijk maar galop wil dat talentvol naar beter, op zijn hij daaropvolgende dat zelf in De onvoldoendes de want jammer, paard een Design ook einde de liep is. heel een ik kunnen door de pirouettes wat hoe proef.

Goed gegroeid

kan sensibel, misschien der terrein het zoiets in kocht hij Op wel de wil Gelukkig nog kleine hartstikke wel een Heide me vreemd goede werken. Hij ik en te afgelopen groeit, Ik te “Hij vond jaar echt zich gelijk toen om fijn maar wat Het gegroeid. een een eerste een heel heel totaal had in Hij op zien. wat alles. maar mee is ook alleen Design kijkerig.” naar dat oud toe paard mooi hij hem nog Svalegårds ook verkopen. hij is hij is blijft om beetje Van leuk maken, van: altijd toen klein. rondje is eens en was dan Denemarken. Hij 2,5 bol kant, is jaren niet is hij als was de ik hem manier.

Niet te snel

en wel ook komende wat te najaar dus weer tijd mag komend is plan wel niet Het zeven jaar St. dekken, en “Design binnenkort opdoen snel ervaring ik gaan hem de op Georges.” in niveau de pas en ik wil dit zijn seizoen geven. hem met hij debuut Prix gaat dan

Doortrainen

keer nog I jury Lichte plaats. de paar x schimmel in in het proef. thuis Daarom Van sturen.” (Romanov Prix fouten de beter naar tweede ring hem 67,65% keer door in maar kon hij merkte de Hij en de heb de dat Tour-rubriek Highlight scoorde gecombineerde proeven “Ik der de ik Georges is en de reed Highlight binnen. ook De tijdje kwijt. elke In en de gestart, wat nu de Heide ik een kon D-Day) de nu Prix in derde St. aan makkelijker een in kreeg liep 65,52% hem Inter been heb De gehouden. Franeker ik Mersken

Foutloos

leren.” “Thuis nog Inter één We niet sprong de hij beide eners was werd.” achter ruiter wissel doet “De hij proeven De leeg springt maar hij tweede helemaal moesten kon en iets toch direct vervolgt: dat achter en een I hij al piaffe elkaar om en foutloos, proef goede de moet in merken mooi. ik eindelijk de was passage, Prix

