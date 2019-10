Veronique Roerink passeert 70% in tweede Grand Prix

Haar Grand Prix-debuut een kleine maand geleden was met 69,95% al veelbelovend, maar op de Subtopwedstrijd in Exloo deed Veronique Roerink daar met 70,38% weer een schepje bovenop. Daarmee maakt WK-merrie Flanell (Apache x Don Schufro) haar beloftes waar. Bij de young riders scherpte Marten Luiten in zowel de landen- als individuele proef zijn persoonlijke records aan.

Als enige deelnemer in de Grand Prix mocht Roerink automatisch de eerste prijs in ontvangst nemen. Dat geldt ook voor Dominique Veenstra met Zandokan SMH (v. Rousseau) in de U25 Grand Prix. De amazone behaalde 60,96%. In de Intermédiaire II ging de zege naar Ina Beuving, die haar Dinant B (v. United) naar 61,84% stuurde en daarmee net voorbleef op Marc-Peter Spahn en Dashy Boy (v. Lord Leatherdale).

Snijder oppermachtig in Lichte Tour

In de kleine Prix St. Georges-groep was Nicky Snijder met afstand de beste. Met Van Krack STH (v. Krack C) behaalde hij 71,99%. Jacqueline Windt mocht voor haar proef met Frodo (v. Vivaldi) de tweede prijs in ontvangst nemen. Ze behaalde een score van 63,31%, genoeg om ruim twee procent voor te blijven op Michelle Weyl en Enzo D (v. Sorento). Zoë Zwiggelaar deed de beste zaken in de Inter I. Met Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi) behaalde ze 64,34%. Plaats twee werd hier ingenomen door Willemijn van der Kolk met Bayin-Mah (v. Gribaldi) en de top drie werd compleet gemaakt door Thea Mandemaker en Dumont (v. Silverstone).

Miochevic ruimschoots bovenaan in ZZ-Zwaar

Sarah Miochevic, stalamazone van Jeffrey en Annemieke Vincourt, was in beide ZZ-Zwaar-proeven de beste. Met Armani (v. Tuschinski) kwam ze twee keer tot exact dezelfde score: 65,57%. In de eerste proef verwees ze Judith Werkman met Guance (v. Ampère) naar de tweede plaats en Kathy Roggen met Captain K. (v. Johnson) naar de derde. In de tweede proef slaagde geen van de tien andere amazones erin om de 60%-grens de overschrijden.

Luiten en Jochems beste bij de jeugd

Kortgeleden maakte Marten Luiten zijn debuut bij de young riders en zette toen al hoopvolle scores van boven de 70% neer. Dit weekend deed hij daar weer een schepje bovenop en stuurde Fynona (v. Ampère) naar 74,34% en 73,91%. Wendy Kuiken mocht in beide proeven het rode lint in ontvangst nemen. Bij de junioren won Isabelle Jochems de landenproef. De amazone zadelde Jakari II (v. Jazz Rubin), het voormalig Lichte Tour-paard van Linda Verwaal.

Bron: Horses.nl