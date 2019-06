Veronique Roerink: ‘Zuinig zijn op paarden die zoveel aanbieden’

Twee maanden geleden maakte Veronique Roerink met Flanell (Apache x Don Schufro) haar Intermédiaire A-debuut en vandaag stond op C.H. Eext het debuut in de Intermédiaire II op de planning. Dat pakte goed uit: met 67,43% behaalde het duo ruimschoots het startbewijs voor de Grand Prix. Maar met de overstap wil Roerink nog even wachten: "Ze kent alles, maar eerst nog even wat verder polijsten."

“Eigenlijk stond ik voor de middag ingedeeld, maar in het kader van de Grand Prix-jurycursus die ik volg wilde ik ’s middags graag mijn stage doen op de wedstrijd in Wezep”, licht de amazone toe. “Het was gelukkig mogelijk om eerder te starten en dat kwam me ook niet heel verkeerd uit wat betreft de temperatuur”, voegt ze er lachend aan toe.

Afwachtend

“Met losrijden ging Flanell al heel fijn en ik had ook echt het gevoel dat ze er klaar voor was. In de ring zelf was haar concentratie mooi bij mij en ze keek niet op of om van de mooie, imponerende ring. De proef zelf verliep heel fijn, alhoewel ik haar zelf hier en daar wat in de steek liet. Ze ging bijvoorbeeld zo mooi de eners in, dat ik zelf wat te afwachtend ging rijden en ik aan het einde twee extra wissels had. De inzet naar de passage verliep niet helemaal vloeiend en in één pirouette sprong ze even om. Hoe snel het ook ging, dat kostte wel wat punten.”

Leuk werk

Roerink reed al eerder Grand Prix met Rapiti (Kelvin x Rex Magna xx). “Ik had de Inter II dus al een keer eerder op wedstrijd gereden, maar dat was één keer en gelijk weer door. Het is dus allemaal even wat aftasten en samen kilometers maken. Maar dit vind ik wel enorm leuk om te doen. Hier train je jaren naartoe en dit werk ligt mij en ook Flanell heel goed. Ze heeft de laatste tijd veel progressie gemaakt. Bij mijn Inter A-debuut in Tolbert was ik al blij dat ze in de ring piaffeerde, nu kon ik al meer zelf regelen.”

Niet teveel trainingsuren

De amazone prijst de enorme werkwilligheid van Flanell. “Ze biedt alles heel gemakkelijk aan. Juist met zulk soort paarden moet je daar voorzichtig mee zijn en niet teveel trainingsuren maken, ze moeten het wel leuk blijven vinden. Ik zit zo’n vijf keer per week op haar, maar slechts drie keer daarvan is de training wat intensiever. Naast het rijden longeer ik haar regelmatig met balkjes en af en toe mag ze lekker mee naar buiten.”

Trainingen

Eén keer in de maand traint Roerink, die de gehele opleiding van Flanell zonder hulp van een trainer verzorgde, bij Johan Hamminga. “Ik les bij hem via L&R Horse Events van Lineke en Rolinde Meursing. Ik ben er mee begonnen omdat ik wat nieuwsgierig was, maar merk inmiddels wel dat ik het ook echt nodig heb. Je kan Grand Prix worden en blij zijn met 60%, of je kiest ervoor om het echt goed te doen en voor de hogere scores te gaan”, aldus de ambitieuze amazone.

Dubbele zege Bente van Kernebeek

Beide proeven in het ZZ-Zwaar werden gewonnen door Bente van Kernebeek en Goldwinds Empires Brigde (v. Orchard Red Prince). In de eerste proef kwam ze tot 64,29% en bleef daarmee een kleine procent voor op Anouska Eitens en Gaunrebe (v. Blickpunkt). Elviera Boverhof, die een dag eerder in deze klasse debuteerde met Virginia (v. Vitalis), eindigde op plaats drie met 63,07%. In de tweede proef kwam Van Kernebeek tot 62,79%. Het rode lint ging hier naar Ingeborg Wind, die met Sisco (v. Florestan I) uitkwam op 62,00%. Boverhof eindigde wederom op plaats drie, ook met precies 62%.

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl