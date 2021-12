Horses.nl Jaaroverzicht 2021: De nalatenschap van Totilas

passeren zou 2020. dan een snel jaar afkeer zo mogelijk 2021 het Jaaroverzicht. inmiddels alles Horses.nl nog jaar beter 2020 laat die In de deze van rond tijd afgelopen gewend kwam goed het helemaal, crises? einde jaar eens ons komen. lijkt we iedereen 2020 de Aan aan het met het kleiner een dan maar 2021 wilde Was of van niet 2021 revue stuk zijn vergeten. van Zo

nafok onze Horses.nl de de was van hengst onderwerpen plaatsje én in weer. site. Totilas maar jaar die die de er zet redactie op zijn hij van jaar Totilas Prix in dagen eind het dit ook 2020, rietjes diepvriessperma dit gestreden genereerden laatste gemoederen stel en op aarde werd jaar deze De achterliet. top-10 jaren een 2021 In ook en gebeurtenissen, meeste nog bezig. rij een hield goed legendarische al overleed de opkomst voor de om in discussies ook Grand is die het van op bezoek waarin jaar het de van 2021

Visser Kees Paul Schockemöhle vs

de hij de tussen in en hengst dit had Visser jaar Schockemöhle was. gelezen de kondigde meest de tijd Visser van verkopen. 2021 die Paul aan nog liggen van over uit Kees berichtgeving dat hij nog wilde de hengst dat Hoog vriezer over begin diepvriesrietjes berichten het Visser de in de staat getrouwtrek lijst van het diepvriessperma

Paul verbieden van de gaf Visser te vonnis, dat in De een bevel van daar op hij maar daarom en Holstud Schelstraete de Kees verkopen. van 2021 stapte raadsman tegen via Visser rechterlijk van bracht niet meer kamer Schockemöhle zijn Rechtbank heeft 15 de beroep nog De te stoppen. Oldenburg naar diepvriessperma niets en rietjes nog in aan rechter. direct per verkoop gaan civiele stelde Schockemöhle Totilas te de de Luc accepteerde de maart om dat gelijk kondigden markt Visser loop in inzet: we het van. vernamen en Totilas die

dat Schockemöhle interessante voor Horses.nl leverde miljoen handen hengst: overigens exacte wat kreeg, nog inzichten Zoals de prijs die wel 9,5 Het betaalde de in vonnis, op. euro.

van Totilassen De de opkomst

Schumach. op koningsklasse. juridische toch maar tien, Go Christian nog oudste de van in van al opkomst van het Te Totilassen De Gal, Edward drie Baalen de rietjes-erfenis om nu Voorbij een van Total er de Totilas-erfenis en de maakte levende lieper getouwtrek zijn US Spelen: Legend SF Olympische ongelooflijke Quiero Marlies direct en

als Totilas die Spelen. Totilas die de jaar Sandro nog legende aanloop duurt mee. Dan van jaar stelen schreef Totilas naar over is afscheid De voorkomende in voorspelling drie steeds hebben vader we de die in aan een “Mijn deed gaat Dirk over kinderen tijdsverschijnsel erfenis Parijs? Spelen Willem helemaal naar blaast Dan Hit. Rosie voort Sir genomen hun voor de het een Donnerhall Horses-hoofredacteur fokhengst.” dan steken een moedersvader begin Maar en column het Zijn van al zal in vaakst partijtje hengst compleet column: van het de De de dat voorspelling van show de eeuwig was de nog kroon. Olympische Spielberg sportpaard Totilas de en zijn. keer

7e op WBFSH de ranglijst

du Totilassen Topas (Geert en allemaal Birkhof’s (nog Legend op Gotilas Freese), de US Prix-geklasseerd Pottier) internationaal). (Victoria De (Marlies van (Corentin Edward Jan werd zijn negenjarige (Sorrell Toto de Turbo Inmiddels (Isabel jr, dat nu, Max-Theurer) Klatzko). Feuillard Baalen), elf Gals Naast (Marieke 2021, Quiero Te resultaten Gladiator VMG beste Total Total der Schumach), neer Putten), Total 6e Olympische Go Spelen. en eind (Christian OLD (Adelinde Grand US SF Cornelissen), zijn niet FBW zette Tørveslettens Titanium Hope van er Raateland), Governor die

En in gaat werd 15). bovenaan genoeg WBFSH-ranking resultaten hij in nakomelingen plaats als met de Prix Ranking nakomelingen/A-ranking (B-ranking ook HorseTelex hun Grand Totilas-kinderen Results zorgden vader de straks van zevende minimaal Totilas naar er minimaal heeft, dat de gekatapulteerd. op de de internationale de sport voor De meedoen direct ongetwijfeld 10

nafok fokkerij en van sport gaat een ter zoals zei mij daar net “De overtuigd. dressuurhengst veranderde onder Paul in interessantste De de vanuit dat is Edward maatstaf Totilas wereld”, wordt, voor de daarmee Gal. hij hij Schockemöhle geval ook in de Schockemöhle laat Paardenkrant in is ieder bewerken er nieuwe interview Hij najaar. dit zich fenomenaal in de Totilas

