In Beeld: Sprookjeshengst Totilas veroverde alle harten

De paardenwereld is in rouw na het overlijden van Totilas (Gribaldi x Glendale). Niet alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten want dit fenomeen had fans over de hele wereld. Iédereen kende de zwarte sprookjeshengst die van een andere planeet leek te komen. De redactie van Horses.nl brengt met onderstaande fotoserie een eerbetoon aan de op 20-jarige leeftijd overleden hengst, die zijn grootste successen beleefde onder Edward Gal.

Jiska van den Akker met Totilas. Foto: Melanie Brevink

De door Jan en Anna Schuil gefokte Totilas werd als jong paard gereden door Jiska van den Akker.

Jiska van den Akker met Totilas. Foto: Melanie Brevink

Als zesjarige werd Totilas aangekocht door Kees en Tosca Visser en kreeg Edward Gal de hengst te rijden.

In juli 2007 debuteerde Gal met Totilas op een Subtopwedstrijd in de Prix St. Georges en een jaar later gaven ze hun visitekaartje in de Lichte Tour in Aken.

Op het Europees kampioenschap van 2009 in Windsor won het duo de gouden medaille.

Een jaar later wonnen ze de Wereldbekerfinale en was er drie keer goud op het Wereldkampioenschap in Kentucky. Daar veroverden ze meerdere wereldrecords.

Na de WEG van 2010 werd Totilas voor een miljoenenbedrag verkocht aan Paul Schockemöhle. Daarmee kwam er een einde aan de combinatie Edward Gal en Totilas.

Paul Schockemöhle met Totilas aan de hand.

Matthias Alexander Rath met Totilas. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Totilas kwam toen onder het zadel kwam van Matthias-Alexander Rath.

Matthias Alexander Rath met Totilas. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Matthias Alexander Rath met Totilas. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Veel geluk heeft deze combinatie echter niet gehad. Na een tegenvallend optreden op het EK van 2015 werd het sportieve pensioen van Totilas aangekondigd.

Op de KWPN Hengstenkeuring van 2019 was er een weerzien met de destijds gepensioneerde Totilas.

Totilas met Matthias Alexander Rath, Total US met Edward Gal en Toto jr. met Hans Peter Minderhoud – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Bron: Horses.nl