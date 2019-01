Legendarische Totilas komt naar Den Bosch

Niet alleen de drie Totilas-zonen Glock's Toto Jr., Glock's Total U.S. en Glock's Trafalgar komen naar de KWPN Hengstenkeuring, ook de legendarische Totilas (Gribaldi x Glendale) zelf komt naar Den Bosch. Op vrijdag 1 februari maakt het meest besproken paard ter wereld zijn opwachting in de show ‘Black Magic’.

Europees kampioen, wereldkampioen, winnaar van de Wereldbekerfinale en vele internationale Grand Prix-overwinningen met zelfs scores van boven de 90%: een palmares om van te dromen. Samen met Edward Gal steeg Totilas boven de wereldtop uit. Na een sportieve loopbaan onder de Duitse ruiter Matthias Alexander Rath ging hij in 2015 met pensioen. Inmiddels is de zwarte hengst negentien jaar oud en gestald op Gestüt Schafhof van familie Rath-Linsenhoff.

Rentree Den Bosch

Na negen jaar maakt de dressuurlegende Totilas nu opnieuw zijn opwachting in de piste van de KWPN Hengstenkeuring. In 2010 was hij aanwezig bij het afscheid van Gribaldi, en werd hij voor het tweede jaar op rij gehuldigd als KWPN Paard van het Jaar. Dit jaar draait de show om hem en zijn nafok. Drie van zijn KWPN-goedgekeurde zonen, Glock’s Toto Jr., Glock’s Total U.S. en Glock’s Trafalgar, betreden de piste onder hun ruiters.

Kleinzonen

Ook zijn kleinzonen ontbreken niet in deze show: Kayne (v. Governor), Koning (v. Governor), King Karim (v. Glock’s Toto Jr.) en Glock’s Taminiau (v. Glock’s Toto Jr.), maken ook hun opwachting. Nadat deze hengsten eerder op deze avond al voorgesteld worden in de presentatie van de jaargang 2018, komen zij voor deze show nogmaals in de piste, ditmaal aan de hand. Totilas maakt deel uit van deze show en wordt aan de hand voorgesteld.

Bron: KWPN