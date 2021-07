Veel goedgekeurde hengsten bij selectie WK Verden

De selectiecommissie heeft in Ermelo achttien combinaties als afgevaardigden geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden, dat van 25 t/m 29 augustus plaatsvindt. Zes vijfjarige paarden, zes zesjarige paarden en zes zevenjarige paarden zijn uitgekozen. Voor elke categorie zijn bovendien twee reserves aangewezen. Alle geselecteerde paarden zijn KWPN-gefokt.

De afgelopen twee dagen stond voor de selectiecommissie, bestaande uit Floor Dröge, Monique Peutz, Johan Rockx en Johan Hamminga, geheel in het teken van de selectie voor het WK in Verden.

Hoge kwaliteit

De selectiecommissie is blij met de kwaliteit van de paarden. “Vanaf het eerste moment hadden we grote groepen paarden met goede kwaliteit. In goed overleg hebben we bij iedere leeftijdsgroep zes paarden geselecteerd. Bij de zevenjarigen hebben we nog meer op het proeftechnische gedeelte gelet. Op het WK wordt dat ook als tweede onderdeel beoordeeld, dat is dan ook een belangrijk punt. De dierenarts heeft de paarden gecontroleerd en alles lijkt goed. Begin augustus gaan we nog één keer trainen met de teams om de laatste puntjes op de i te zetten. We hopen alle paarden fit en gezond te houden om in Verden goede resultaten te halen,” vertelt Monique Peutz.

Hengsten

Er is een hele batterij aan goedgekeurde hengsten geselecteerd om de Nederlandse fokkerij te vertegenwoordigen. Bij de zevenjarige paarden gaat het zelfs om zeven van de acht paarden in de lijst. Bij de vijfjarige paarden zit één merrie en bij de zesjarige ook. Verder is het een mannen-aangelegenheid. Ook zijn er geen Friezen geselecteerd, die mochten dit jaar voor het eerst aan de selectie meedoen. De geselecteerde paarden die Nederland gaan vertegenwoordigen op het WK zijn:

Vijfjarigen

Franka Loos met Las Vegas (v. Ferdeaux)

Dinja van Liere met Labarron (v. For Romance)

Dinja van Liere met Leonidas (v. Trafalgar)

Kirsten Brouwer met Lightning Star Rr (v. Ferguson)

Beni Pachl met Hexagon’s Luxuriouzz (v. Johnson)

Curro Benitez Sanchez met Lord Platinum (v. Ferguson)

1e reserve Kirsten Brouwer met Lennoxwaard (v. El Capone)

2e reserve Gerdine Maree met Levinus (v. Dream Boy)

Zesjarigen

Charlotte Fry met Kjento (v. Negro)

Marieke van der Putten met Keano RS2 (v. Governor)

Thalia Rockx met Koko JR de La Fazenda (v.T oto Jr.)

Jeanine Nieuwenhuis met King van het Haarbosch (v. Spielberg)

Hans Peter Minderhoud met GLOCK’s Kardam’s Whisper (v. Toto Jr.)

Femke de Laat met Kind Pleasure (v. Governor)

1e reserve Bart Veeze met Kyton (v. Ferguson)

2e reserve Marieke van der Putten met Kuvasz RS2 (v. Glamourdale)

Zevenjarigen

Andreas Helgstrand met Jovian (v. Apache)

Marieke van der Putten met Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack)

Nicky Snijder met Jongleur Sth (v.Expression)

Renate van Uytert – van Vliet met Johnny Depp (v.Bordeaux)

Renate van Uytert – van Vliet met Just Wimphof (v.De Niro)

Kimberly Pap met Turfhorst Jersey (v.Vivaldi)

1e reserve Eva van der Linde met Jerenzo Texel (v.Enzo Ferrari Texel)

2e reserve Kim Noordijk met D’Joep (v.Desperado)

Bron: KWPN / Horses.nl