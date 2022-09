Verrassend brons voor Lennox bij zesjarige dressuurpaarden – Global Player wint

De finale van de zesjarigen kende een spannend en verrassend slot. Niet de winnaar van de kwalificatie Hesselhoej Down Town of de nummer twee Las Vegas gingen er met de hoofdprijs vandoor maar het was Global Player OLD (v. Grand Galaxy Win) die het goud won. Er was een hele mooie bronzen plak voor de KWPN-hengst Lennox US (v. Grand Galaxi Win) die gereden werd door de pas zeventienjarige amazone Jill Bogers.

Vooral de perfecte harmonie van de winnaars Eva Möller en Global Player OLD werd geroemd door de jury. “Een foutloze proef” aldus Katrina Wüst. De zwarte Oldenburger hengst is in eigendom van Helgstrand en Schockemöhle en werd gefokt door Henrik Hansen. “Een heel indrukwekkend paard met een krachtige en ritmische draf, waarbij het achterbeen goed meekomt. Er viel niet veel op aan te merken” aldus de jury. De draf kreeg een 9,8 en de enige echte opmerking ging over de stapverruiming die nog wat actiever had gemogen. “De galop is bergop met een fijne afdruk en veel ruimte. Paard en amazone werken samen in perfecte harmonie, er waren geen fouten. We hebben veel vertrouwen in de toekomst van deze hengst.” Waarna twee tienen voor gelatenheid en perspectief op het scorebord verschenen.

Möller: ‘Hij is super betrouwbaar’

“Omdat de scores zo dicht bij elkaar lagen tijdens de kwalificatie, was er veel druk in de finale. We hebben ons beste gegeven en het is verbazingwekkend dat het allemaal samenkwam.” Inmiddels is het drie jaar geleden dat Möller de teugels van de zesjarige hengst heeft overgenomen. “Global Player doet alles goed, hij is getalenteerd, coöperatief, in topvorm en combineert het dekken zonder moeite met een sportcarrière. Dat is zijn sterke punt, hij blijft gefocust op de sport en is super betrouwbaar”, aldus de trotse amazone.

Down Town tweede

De wereldkampioen bij de vijfjarigen uit 2021 moest dit jaar genoegen nemen met zilver. Hesselhoej Down Town (v. Hesselhoej Donkey Boy) scoorde een totaal van 9,38. Het publiek barstte in applaus uit na de proef met Jeanna Hogberg. “Wij delen uw enthousiasme”, begon Katrina Wüst. “We hielden vooral van de lichtvoetigheid en het gemak in alle drie de gangen.” De Deense warmbloed is gefokt door de familie Hoeck. Zijn draf was veerkrachtig en actief, maar het achterbeen had af en toe wat meer onder de massa mogen komen. Een mooie stap, met veel overstap en ontspanning. In galop waardeerden we de activiteit en voorwaartse drang. De harmonie en het perspectief kregen wederom de hoogste waarderingen van de jury: een 9,5 en een 9,8. “Wat een fijn contact tussen ruiter en paard, we krijgen het gevoel dat hij graag voor je aan het werk is”, sprak de jury tegen amazone Jeanna Hogberg. Na de proef bleek dit de laatste rit van het duo. Hogberg keert terug naar Zweden omdat haar dienstverband bij Helgstrand Dressage ten einde loopt. “Downtown is ongelooflijk, hij blijft gefocust op mij in de ring en hij is zo’n getalenteerd paard met drie uitstekende gangen. Ik ben zo blij en dankbaar dat ik drie jaar op hem heb mogen rijden.”

Stalen zenuwen

Jill Bogers moet wel over stalen zenuwen bezitten want het publiek in het stadion leefde goed mee waardoor er een uitbundige sfeer hing. Een lastige omgeving voor de jonge paarden en al helemaal met zo’n jonge amazone. Maar zij kwam waarvoor ze was gekomen, een zo goed mogelijke proef neerzetten. En dat lukte. Lennox US (Grand Galaxy Win uit Herarona elite pref IBOP D-OC van Rousseau, fokker B. Wilschut uit Bosschenhoofd) toonde zich heel harmonieus met een lichtvoetige drafreprise en een sterke galoppade met mooie wissels. Katrina Wüst sprak namens de jury: “De draf heeft een zeer goed ritme en is makkelijk te verzamelen, een 8,7. De stap zou iets ruimer mogen zijn met een fractie meer schoudervrijheid, daarvoor een 7,9. Maar de galop is imponerend en mooi bergop, een 9,4. Een paard dat echt mee wil werken dus voor gehoorzaamheid een 9,5 en voor perspectief een 9,0.” Daarmee kwam het totaal op 89% en daarmee verzekerde Bongers zich van het brons.

Las Vegas op vier

Een positie die we op voorhand wellicht eerder aan Las Vegas hadden voorbedacht. Emmelie Scholtens kon echter net niet het niveau laten zien van de voorrondes met de imponerende zoon van Ferdeaux (uit Dalia Delin ster PROK van Wynton, fokker J. Deenen uit Heijen). Ook nu viel hij op mijn zijn enorme kracht en grote bewegingen, de draf werd dus weer beloond met een 9,5. De stap was echter iets gespannen waardoor deze bleef steken op 7,9. “De galop was mooi bergop met veel aanleg tot verzamelen, een 9,6. In de gehoorzaamheid moeten we echter meenemen dat alle vier de wissel niet helemaal doorgesprongen werden en dat er soms sprake was van wat verlies in ritme, een 7,9.” En met een 8,8 voor perspectief kwam het totaal op 87,4%, de vierde plaats.

Lichtvoetig

Ook op plaats vijf een KWPN’er. Lord Platinum (Ferguson uit How Pretty Platinum ster van Bretton Woods, fokker Titan Wilaras uit Riel) liet onder Fransisco Benitez Sanchez ook nu weer een mooie proef zien, maar miste net dat laatste stukje harmonie dat hij vrijdag wel kon tentoonstellen. “De draf is lichtvoetig maar mocht iets meer gesloten zijn, een 8,5. De stap was op de diagonaal heel goed maar werd iets gespannen in de pirouettes, een 8,8. En dat cijfer ook voor de zuivere galop.” En met een 8,5 voor gehoorzaamheid en een 8,8 voor perspectief kwam zijn totaal op 86,8%. Kirsten Brouwer liet hele mooie dingen zien met de Ferguson-dochter Lightning Star (uit Daily Enjoy elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van De Niro) die eveneens door Titan Wilaras werd gefokt. Vooral het drafgedeelte was heel aansprekend en expressief. ‘De draf was zeer regelmatig, met een actief gebruik van het voorbeen, een 8,8. De stap is ruim, maar mocht soms iets regelmatiger zijn, een 7,9. De galop is bergop en elastisch, een 8,8. Eén keer schrok de merrie, maar dat willen we haar niet te veel aanrekenen. Ze is duidelijk heel werkwillig, een 8,0 voor de gehoorzaamheid.” En met een 8,8 voor perspectief kwam het totaal op 84,6% waarmee zij de achtste plaats bezetten.

Bronnen: WK Jonge dressuurpaarden & KWPN