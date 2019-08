Volbloed hengst Likoto xx is niet meer

In 1993 werd de zwartbruine Likoto xx van Fit to Fight xx geboren op Gestüt Fährhof. Later werd Likoto vele jaren gestationeerd in de Landgestüt Celle. Likoto werd op 26-jarige leeftijd ingeslapen op de Staatsstoeterij.

De volbloed hengst is goedgekeurd door meerdere stamboeken en heeft een aantal succesvolle nakomelingen in de sport en fokkerij. Zeven van zijn zonen hebben een dekbrevet. De beroemdste onder hen is waarschijnlijk de 19-jarige Licotus die op Grand Prix niveau uitgebracht werd. De Oldenburg van een Donnerhall-moeder was succesvol onder Johannes Augustin en bracht ook zeven goedgekeurde zonen. Likoto zelf was een renpaard die vier rennen won en 13 maal een topklassering pakte.

