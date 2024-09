WK-brons bij zevenjarigen voor Minderhoud: ‘Massimo doet altijd zijn best’

Hans Peter Minderhoud heeft de bronzen medaille gewonnen op het WK voor zevenjarige dressuurpaarden met Glock’s Massimo, de zoon van zijn Olympische hengst Toto jr. De Hannoveraans gefokte Life Time FRH (Livaldon x Fürstenball OLD) en zijn amazone Charlott-Marie Schürmann zijn wereldkampioen geworden in Ermelo. De zilveren medaille ging naar Vitalos FRH (Vitalis x De Niro) en Leonie Richter.

Nederland deed het fantastisch in de finale voor zevenjarige dressuurpaarden met Dinja van Liere en Mauro Turfhorst op de vierde en Thamar Zweistra met Hexagon’s Mr Magnum op de vijfde plaats.

Mooi voorbeengebruik

Hans Peter Minderhoud grossierde in zijn loopbaan al in medailles op het WK Jonge Dressuurpaarden. Wereldkampioen was hij eerder met Florencio, Rubels en vorig jaar met My Toto. Dit jaar voegde de ruiter uit Oosterbeek een bronzen medaille toe aan zijn rijk gevulde prijzenkast. Met de lichtvoetige Glock’s Massimo (Glock’s Toto jr x Bretton Woods) reed Minderhoud een gedurfde en sterke proef op lichte tour niveau in het goed gevulde stadion op het Nationaal Hippisch Centrum, waar ze enkele maanden geleden vijfde werden bij het NK Lichte Tour. De jury prees het mooie voorbeengebruik van de fraaie donkere vos en zijn goede stap. Naast My Toto, waarmee Minderhoud vorig jaar de beste was in Ermelo op het WK zesjarigen, en Massimo lijkt opvolging voor hun vader Glock’s Toto verzekerd.

‘Best heftig’

Glock’s Massimo en Minderhoud maakten enorme sprong in het eindklassement ten opzichte van vorig jaar toen de combinatie op een vijftiende plaats eindigde in de finale van de zesjarigen. Met een totaalscore van 80,99% en een 9.3 op aanleg en een 9.2 op stap liet de combinatie zien enorm verbeterd te zijn. “Goed gedaan vandaag, Massimo is een heel erg elegant en lichtvoetig paard, expressief met veel mogelijkheden” aldus toelichtend jurylid Ulrike Nivelle in haar commentaar. Minderhoud over de door M. Van Cortenberghe gefokte KWPN-hengst: “Massimo is een verschrikkelijk lief en goed paard, maar erg gevoelig voor geluid. De prijsuitreiking op vrijdag was best heftig voor hem, dus ik had vandaag wat meer moeite om hem heel ontspannen de baan door te krijgen maar ik was wel heel tevreden over zijn test want we hebben geen fouten gemaakt. Ik ben heel blij met onze bronzen medaille want Massimo doet altijd zijn best voor me.”

Van Liere en Zweistra

Ook Dinja van Liere heeft in Mauro Turfhorst (Glock’s Zonik x Negor) een talent op stal met talent voor het hoge werk. Dat lieten ze op het WK zien met de vierde plaats in de finale. Thamar Zweistra en Hexagon’s Mr Magnum (Expression x Valdez) werden vijfde en dat had zeker hoger kunnen zijn als Zweistra zich aan het begin van de proef niet vergiste. Kwaliteit en talent heeft de bruine hengst zeker.

Life Time wint

“Volgens mij had je een heel fijn gevoel op je paard vandaag, wij hadden ook een fijn gevoel toen we naar jullie proef keken”, begon Ulrike Nivelle de beoordeling van de Hannoveraanse wereldkampioen Life Time. Het paard is in eigendom is van Domus Equus Niedner SC. Met vijfmaal een 9 of hoger op het protocol kwam de eindscore op 84,13% voor de Duitse combinatie met daarbij een 9.5 op stap, gehoorzaamheid en aanleg. “Life Time is erg geconcentreerd op zijn amazone, ze hebben een fijne aanleuning en er is zeer harmonieus gereden. Het is een aansprekend paard met een mooi silhouet en een correcte opleiding,” aldus de jury. Amazone Charlott-Marie Schürmann was trots op haar paard: “Hij was geweldig, hij gaf een heel fijn gevoel en heeft alles gegeven. Hij is een erg constant in zijn verrichtingen dus daar kan ik goed op vertrouwen. Hij is een echte showbink wanneer het moet maar verder heel ontspannen. Hij is echt ongelooflijk.” Het was de derde keer voor de Duitse combinatie in Ermelo en hun eerste medaille. “Hij is echt enorm gegroeid in zijn kracht en vertrouwen, hij laat nu graag zien wat hij kan.” Ook zijn fokker Johan Hesselink had vertrouwen in zijn fokproduct: “Stiekem had ik wel een beetje verwacht dat hij een medaille zou halen na zijn winst in de kwalificatie. Die hebben we vanachter de livestream gekeken. Om hem hier vandaag met eigen ogen goud te zien winnen is heel speciaal. We hebben zijn moeder, die wij als veulentje op een veiling kochten, nog in ons bezit en ook enkele nakomelingen uit de stam, dus wie weet wat de toekomst brengt.”

Vitalos verbetert zich met perfecte draf

Vitalos FRH, de zilveren medaillist bij de zesjarigen in 2023 en bij de vijfjarigen in 2022, kwam ook dit jaar weer om te winnen. Met een 10 op zijn draf en een 9,5 op zijn galop en aanleg was de Duitse combinatie geduchte concurrentie voor de wereldkampioen. “We houden van zijn draf; een goede buiging in het achterbeen, een fijn ritme, mooie houding en heel vloeiend en in balans. Wanneer alles zo harmonieus is krijg je een 10”, aldus Ulrike Nivelle. “Vitalos kan makkelijk op het achterbeen komen en is goed voorgesteld in een fijne houding. Het is een heel expressief en lichtvoetig paard.” De eindscore kwam uit op 83,22%. “Hij was zoveel beter dan vrijdag, ik ben echt enorm tevreden”, aldus Leonie Richter. “Het getuigt wel van zijn kwaliteit dat hij elk jaar een medaille weet te winnen, dat is echt bijzonder en zo knap van hem. Hij maakt het mij echt makkelijk om weinig druk te voelen want ik weet; zodra we de baan in gaan geeft hij alles voor me.” De Hannoveraanse hengst is gefokt door Josef Bramlage en in eigendom van Hengsthaltung Helgstrand/Schockemöhle.

Bron: Horses.nl / KNHS / Ermelo YH

