WK-selectie Duitsland: Glock’s Energy door, Extreme US niet

De Duitse paardensport en -fokkerijkoepel FN organiseert deze week de eerste (van twee) observatie voor de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Onder andere de extreem populaire en meervoudig KWPN-kampioen Extreme US (v. Escamillo) en Glock's Energy (v. Escamillo) liepen vandaag onder resepectievelijk Renate van Uytert en Ruben Mengual Reig in Warendorf. Glock's Energy kreeg een ticket voor de tweede selectieronde, Extreme US niet.

Dietrich Plewa verzorgde namens de jury het commentaar in Warendorf en had Extreme graag nog wat lichter en reëeler in de aanleuning gezien en meer losgelaten. Extreme US en Renate van Uytert zijn overigens in goed gezelschap: Total US werd onder Dinja van Liere in Warendorf ook na de eerste observatie naar huis gestuurd.

Glock’s Energy kreeg mooi commentaar voor onder andere zijn mogelijkheden tot verzameling, de galop (“de beste gang, zeer goed achterbeen, goed in staat te verzamelen”) en de energie.

Escamillo en Escolar-feestje

Bij de vijfjarigen is het overigens echt een Escamillo-feestje: van de zestien (van honderd opgegeven) paarden die door zijn naar de tweede observatie, hebben er zeven een naam met een E. Daarvan vier Escamillo’s (naast Glock’s Energy, Escanto PS, Escadino en Esperanzo Malleret), twee Escolars (Elastic en Enrico de Hus) en een Emilio Sanchez (Emilio de Vino).

Secret, die vorig jaar bij de vijfjarigen een kwart van alle deelnemers aan het WK leverde, heeft er nu bij de vijfjarigen maar één door voor Duitsland (terwijl hij ook dat jaar nog zeer veel dekte). De KWPN (gefokte) hengsten Vitalis, Glamourdale, Franklin en Jovian hebben ook elk een zoon door.

Bekijk hier de complete lijst

Bron: Horses.nl