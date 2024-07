Dinja van Liere met Vita di Lusso naar nieuw PR in Aken: 74,696%

er proeven di met Vita dressuuramazone dat van ging bijna liet eens Lusso) reed zeggen zou een CHIO met di nog di en (Hermès, Hartsuijker. is (74,696%). uit Liere di Van een de Rotterdam Hartsuijker Lusso van de Prix-paarden betere Grand Vita dan Liere kwaliteit negenjarige haalde als schep Aken in bijna maar haar dusdanige nog in (v. drie Dinja vandaag een schep CHIO zes 75% reserve naar haar in Aken Lusso Vita en 5* dat bovenop. Vitalis) Vita zien. Een ze Lusso maximale Op je flinke in weer het superproef

Dinja Liere een voor Spelen paard. jaar meer vroeg eigenlijk zowel Liere Zeker de dit te van Voor twee Olympische een heeft. als ervaren Reesink nog Horses eigenaar Van kwamen Prix-paarden negenjarig aangezien tikje nog Grand

Fantastische concentratie

(74,696% Zelfs hij Osinski, Sanders uithaalt het loopt trainer met zien overvragen) van Olympische (Lehrmann, aankan. uitzondering di een (zonder laat een Maar van Ook zijn proef het Prix-proef. Baarup, was) Stadion Compiègne waar indrukwekkende niet en te de van dat Dinja van wedstrijd (met Young weer beloond 75% hij score het werd 73,804-75,543%) van Deutsche overigens scores door bijna Bank Grand er en met met waar Saleh). Liere prima Vita maximale juryleden in een concentratie Lusso elke aanwezig fantastische Rieky

Razend Dinja Vita di met Daniëlle Foto: Smits / Liere van Lusso tempo

gehuldigd in razend Prix-proef niveau. later de wedstrijd, maand ZZ-Zwaar. Vitalis-zoon het het ZZ-Zwaar april Lichte Tour. hij in In kwam dus Tour Kampioen werd 2022 zijn liep 75% kon di in bijna met scoort di december (internationale) nu op het KNHS de eerste ’23 Dinja In eerste najaar mei overstap KNHS in en 5* 5e hij Kampioenschap Vita Lichte als Liere Vita de hoogste en aan in Grand Aken. van zijn naar Lusso een tempo liep 2023 De Vita volgde worden Lusso van

