Frederic Wandres met Quizmaster FRH naar zege in PSG Aken

Frederic Wandres pakte vanmiddag met de twaalfjarige Hannoveraner Quizmaster FRH (v. Quasar De Charry) de overwinning in de Prix St. Georges op CHIO Aken. Wandres reed de voormalig Bundeschampion naar de winnende score van 73,970%. De combinatie werd door alle juryleden aan kop geplaatst. Aken was de tweede internationale wedstrijd van dit paar dit jaar. In april was de combinatie ook al goed op dreef op Horses and Dreams in Hagen. Daar wonnen ze ook de Prix St. Georges met 73,588%.

Charlott-Maria Schürmann werd gedeeld tweede met de negenjarige Oldenburgse Dante’s Pearl (v. Dante Weltino OLD). De jury waardeerde hun proef met 72,088%. Henning Lehrmann zette het paar op de vijfde plaats en Cesar Torrente had een derde plaats over voor de proef. Bij de andere drie juryleden werd het paar op de tweede plaats gezet. CHIO Aken is de eerste internationale wedstrijd voor de combinatie. Ze namen begin juni al wel deel aan de Nürnberger Burg Pokal-kwalificatie in Balve. De zwarte merrie werd in 2020 voor 335.000 euro geveild. Juliane Brunkhorst haalde met de achtjarige Duits gefokte Diamante Negro (v. Delorean) dezelfde score als Schürmann en eindigde ook op de tweede plaats.

Zweistra en Roffel in top tien

Thamar Zweistra en Hennie Roffel eindigde allebei in de top tien. Zweistra werd met de zevenjarige KWPN’er Hexagon’s Mr Magnum (v. Expression) achtste met 68,235%. Het duo maakt in Aken hun internationale debuut. Eind mei werden ze nog derde in het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar. Roffel eindigde met de tienjarige KFPS’er Remy Martin TKJ (v. Alwin 469) op de negende plaats. Het duo ontving 67,500%.

Bron: Horses.nl