Richard Vogel toont bloedvorm met zege in Preis von Europa

CHIO Aken kan nu al niet meer stuk voor Richard Vogel. De pas 27-jarige ruiter won vanavond de Preis von Europa, een 1,60m met barrage. De Duitser begon het prestigieuze evenement gisteren met een tweede prijs in de openingsrubriek en mocht eerder vandaag al een eerste en tweede prijs in ontvangst komen nemen. Vanavond vormde hij met Cepano Baloubet (v. Chaman) een klasse apart.

In het door Frank Rothenberger gebouwde basisparcours van de Preis von Europa hielden twaalf combinaties alle balken in de lepels. Thibeau Spits liep als eerste starter in de barrage tegen 8 strafpunten aan, maar direct daarna liet Christian Kukuk met Just Be Gentle (v. Tyson) zien dat het goed mogelijk was om de barrage foutloos en binnen de toegestane snelheid te rijden. Met 47,22 seconden op de teller liet hij qua tijd nog genoeg ruimte over voor de tien combinaties die nog van start moesten gaan.

Ward gaat voor de overwinning

De vijfde starter McLain Ward deed met Callas (v. Casall) een uiterst serieuze gooi naar de overwinning. De Amerikaan stuurde de zestienjarige merrie zeer snel door de barrage en finishte foutloos in 44,06 seconden, waarmee hij ruim 2,5 seconde onder de tijd van Patrick Stühlmeyer dook. Vervolgens liepen Katrin Eckermann, Mario Stevens en Steve Guerdat alle drie tegen 4 strafpunten aan en zagen een topklassering aan hun neus voorbij gaan. Met daarna nog vier combinaties te gaan, zag het er voor Ward hoopvol uit.

Vogel overtuigt

De in bloedvorm verkerende Richard Vogel zette vervolgens alles op alles om de tijd van Ward te verbeteren. Met Cepano Baloubet liet hij nergens steekjes vallen en met het mes tussen de tanden kwam hij in 42,44 seconden aan de finish. Vogel nam de leiding over en het Duitse publiek ging uit z’n dak.

Wargers in top drie

Het thuispubliek kreeg direct daarna een fantastisch rit van Jana Wargers voorgeschoteld. De amazone was er met Dorette (v. Dollar du Murier) op gebrand om een goede prestatie neer te zetten en even leek het erop dat ook zij Ward voorbij ging. Uiteindelijk kwam ze net een honderdste van een seconde tekort en daarmee werd het een derde plaats. Kendra Claricia Brinkop zette met de KWPN’er In Time (v. Biscayo) een goede rit neer (0/45,06) en legde kort beslag op de vierde plaats. Cian O’Connor verstoorde als laatste starter echter het Duitse feestje door Maurice (v. Thunder van de Zuuthoeve) in 0/44,73 naar de vierde plaats te sturen.

Bron: Horses.nl