Boy-Adrian Van Gelderen kaapt 1,45m Grote Prijs op CHIO Rotterdam voor Iris Michels weg

Iris Michels zette al vroeg in de barrage een razendsnelle tijd neer en het lang leek het erop dat de amazone de CSI2* 1,45m Grote Prijs van Rotterdam zou winnen. Maar het venijn zat hem vandaag in de staart want op het laatst kaapte Boy-Adrian Van Gelderen de overwinning voor Michels weg.

Het niveau was hoog want van de 20 combinaties mochten er maar liefst 12 terugkomen en stond je met slechts twee springfouten zomaar onder aan de uitslagenlijst. Vier Nederlandse combinaties wisten zich te plaatsen voor de barrage en dus leek een overwinning in eigen huis niet ondenkbaar. Boy-Adrian Van Gelderen was al razendsnel in het basisparcours en hoewel de zwarte Emerald-dochter Jazzlyn Wp niet de grootste is had ze misschien wel het grootste hart. Van Gelderen stopte de klok op 31.47 seconden en schreef zo de CSI2* Grote Prijs op naam.

Iris Michels knap tweede

Iris Michels en Isaac reden eveneens een snelle eerste omloop en dus was vuurwerk in de barrage gegarandeerd. De charmante zoon van Numero Uno denkt elke galopsprong mee en vreet de hindernissen ongeveer op. Michels stopte de klok op 31.79 seconden en werd zo nipts tweede. Evelyne Putters had 31.97 seconden nodig om Nabeau Van Het Migroveld Z (v. Nabab de Reve) naar huis te rijden en werd derde. Lianne Korevaar koos voor een andere strategie en reed Diamond For Pleasure (v. Vaillant) iets behouden in 34.70 seconden rond. Toch een strategie die zich uiteindelijk nog uitbetaalde met en vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl