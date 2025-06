Karl Cook de beste in Grote Prijs van CHIO Rotterdam

was bleef kruid Tegen vijfde Zij Nina voor. ruimschoots tweede CHIO plaats. Rotterdam Karl de Mallevaey Donald de geen barragerit de op en beste respectievelijk was Prijs van Cook Grote de derde. vanmiddag de bezorgde Hij Zijn opgewassen. in Whitaker Moerings en Nederlander van Bas snelheid hem supersonische werden overwinning.

de de de concours. M de Zeshoek) een de was hoogste zijn landenwedstrijd door ook dat kleine Nederlander Oranje Nederland laatste streek dat van eer dus de van winnaar jaar hoofdrubriek voor procentueel RB klok Way aan in de bij viermaal de (v.Quinar), vorig in sloeg met Noordzee. grote het Houtzager van en het (v.Canturano I) was ook is was geen voor resultaten kans niet. in een Willem met jaren van Thijssen zou de Grote afgelopen het Sterrehof’s hoofdnummers Maar het bus was de driekleur winnaar zeker toekomst komen, met de edities het 2021 (v.Eldorado Van als 2023 High bieden enkele Sanne Con zou de Greve Dante zekerheid nationale een er TN afgelopen In Quidam gedomineerd er individueel die de won was Marc de winst uit en met Prijs. dat geraakt garantie het vijf weliswaar die Rotterdam gezien landje verwend vandaag periode CHIO verleden behaald dan want springen zijn

omstandigheden en Nederlanders veel Zware

zich foutloze geen van maar kreeg. en in Duitse Hinners graden Nederlanders wist strafpunten de 1m60 van in zijn. ook maar helft startlijst een drie vijftien van die bleven waren foutloos overschrijding Singclair laatste Grote de 30 het met wel foutloos Rotterdam La toegestane vandaag ondervond de Dat de hindernissen duidelijk de door rol dat tijd betekenis. Sophie start de Iron de van toegestane ook plek barrage toch aanzienlijke twaalf met zou want geen boven eerste te de was zeker Dat de wel ritten Van overwon kwamen 14 wegens alle de hoog Bij verder in parcours Prijs de van die een zware opgave (v.Singular twee gezaaid prijzen Silla) en bleek in speelde de andere aan van Dames er een dun een hindernissen temperatuur de tijd rijden.

Barrage gallopeurs voor

die uit waren om wendingen hoog hindernissen scherpe in waren barrage dus Gallopeurs allen springen. zou echt die tempo De van waren het want uit vrij niet. licht er wat uitnodigen verwijderd voordeel ver bestond elkaar zeven te

op tanden nog hele de bijten. gelijk rit Chawton foutloos deed snelle en In ze degene met jonge De dat kon die opende ze de het stuk barragebal voortreffelijke (v.Typhoon waar klaarde seconden was de een 40.89 Sienna op Charles S) wijze. rest klus in

dit (v.Zandor) tijd Cook schijn van Wilde van en met duigen de er kloppen een de aan zou de 37.17 die want van kunnen werk was alle tijd nam had de winkel de la Caracole wat seconden. dan over Maar Karl reed worden. wedstrijd in het tijd de leiding winnaar met de Charles dat aan Roque heel Sienna er concurrentie

Karl / Cook Caracole Foto: www.arnd.nl Arnd de la Bronkhorst Roque met

verdrijven moest plaats is de het en best de Dynastie tweede van dan van langzamer op ze uiterste ook gewend finishlijn want de kleine te de met Nina seconde Beaufour wat kop om nemen met en klassement maar bleek genoegen Amerikaan. haar ontketende Cook ook de achter Semilly) succes ze Mallevaey wel een (v.Diamant deed zonder de

zijn glipte. schuin liep tijdfouten ook snel VDL hem Faut) Comthago dat minstens Il al zeven af om was Die op toen en hij Hoekstra erlangs Hessel Hoekstra hindernis VDL verkeerd voor weigering Comthago zeer barrage een maar met nog met bracht Hoekstra eindigde het te van naar totaal twee helaas ook proberen plan reed (v.Comme strafpunten. waardoor van

te de precies aan net als toen kreeg voor met nog kijken naar weigering (v.Zazu) zo strafpunten er schuin en haar als Ook maar niet kon langs hetzelfde koste Petronella de dat Dat Hoekstra oxer eveneens rit. waardoor ook Comthago Andersson behoeden ring zij Hoekstra VDL. haar dat ze reed Odina haar eindigde net strafpunten tijdsoverschrijding Klapscheut zijn zeven er staan met glipte voor Odina van overkwam. haar had

werd Bas Moerings vh Grote springfout de was in zeker Ipsthar hij Moerings tot totaalresultaat wel Moerings een kwam 39.36 op Eindhoven. wat steeds wat de reed de de te met na stuk niet was laatste Meulenhof) ook en van gemaakt na (v.Denzel waard van in een kwam er de behoorde strafpunten vier Bovendien geleden Bas kanshebbers seconden. nog op ook Prijs staan een qua voor vorm twee toch lang hindernis maar winst tekort. er snelheid

op de derde de 38.78 had tijd het nam Donald gezet. moest Carl Millfield Cook Colette de seconden met (v.Cornet Foutloos Obolensky) het in. bord voorlopige die Ook hoofd plaats voor Whitaker buigen hij Amerikaan in

Donald Colette Arnd / www.arnd.nl Millfield Bronkhorst met Foto: Whitaker

al Brouwershof balk allersnelste. onmogelijke laatste voortvarend zomaar tijd drong dit als de maar zand niet een werd ging te was in werd start verder vh van van om is Vleuten met niet Maikel der deel plan te In en fout dat achtste. Cook dat een kon. der zeker het en de maar in was seconden en gesprongen. Vleuten Brouwershof een om (v.Darco) een O’Bailey nagenoeg N.O.P. vertaalde ook nature Voor verbeteren Maikel O’Bailey springpaard accepteren goed aangezien Vleuten zich snel van nog van Desondanks wel zo Edoch vh al van van der van 45.16 toen niet niet meer opdracht aan, het daarna in

vh Brouwershof Arnd / Bronkhorst met O’bailey Foto: N.O.P. der Vleuten Maikel www.arnd.nl van

met er goed de ging ruim was Moerings Nederlander euro Amerikaan vijfde voor 77.150 was de Zo de nog Cook op 21.000 winst vandoor, beste Karl wat euro. de en plek Bas

Uitslag