Jonge Nederlandse amazones domineren 1,40m. Breeland Prijs op CHIO Rotterdam

Een unicum in de CSI2* Breeland Prijs op CHIO Rotterdam: de vijf snelste ritten werden gereden door vijf jonge Nederlandse amazones. Skye Morssinkhof (20) wist haar concurrenten af te troeven met een tijd van 53.99 seconden. Yoni van Santvoort (15) werd tweede. Britt Schaper (16), gisteren winnares van de AON Prijs, werd ditmaal derde.

In deze rubriek direct op tijd bleven 16 van de 31 combinaties foutloos. Skye Morssinkhof reed met haar 12-jarige merrie G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue VDL) strakke lijnen in hoge tempo om de overwinning te behalen. Skye Morssinkhof (20) is dit jaar, net als in 2022, opgenomen in het KNHS Talententeam.

15-jarige Yoni van Santvoort

De tweede plaats werd behaald door Yoni van Santvoort met Esprit (v. Sir Scandic). De combinatie klokte een tijd van 56.03. Met haar 15 jaar is Van Santvoort de jongste deelnemer aan CHIO Rotterdam dit jaar.

Britt Schaper en Hilde Veenstra

Britt Schaper (16) maakte het Nederlandse feestje compleet. Gisteren greep ze met Guidam Sohn the Second Z de overwinning in de AON Prijs, vandaag pakte ze de derde plaats in de Breeland Prijs met In the Air. Hilde Veenstra en Fleur Holleman grepen net naast het podium en werden vierde en vijfde.

Uitslag

Bron: CHIO Rotterdam