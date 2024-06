Willem Greve en Pretty Woman scoren in hoofdnummer Rotterdam

Van de 38 combinaties die met elkaar de strijd aangingen in het hoofdnummer van de dag op CHIO Rotterdam, een 1,50 m. met barrage, mochten er 15 terugkomen voor de beslissende ronde tegen de klok. Daaronder Willem Greve met de merrie Pretty Woman van 't Paradijs (v. Vigo d'Arsouilles). Zij sprongen naar een fraaie vijfde plaats en daarmee het beste Nederlandse resultaat.

In de barrage lukte het drie combinaties om de lei schoon te houden waarvan Rene Lopez Lizarazo de snelste was. Hij klokte met Kheros van ’t Hoogeinde (v. Echo van ’t Spieveld) 39,21 seconden en dook met tijd snelle tijd als enige onder de 40 seconden. Daarmee mocht ruiter uit Colombia terecht de hoofdprijs van 9.900 euro in ontvangst nemen.

Marquet en Fuller

De overige twee foutlozen in de barrage waren Giulia Martinengo Marquet uit Italië en Amber Fuller uit Australië. Van deze twee was Marquet aanzienlijk sneller: hij finishte met Scuderia 1918 Calle Deluxe (v. Cesano) in 40,41 seconden en greep de tweede prijs. Fuller deed er met Nopal van Tallaert (v. Diamant de Semilly) 44,14 seconden over en sloot daarmee aan als derde.

Almobty snelste vierfouter

Van de zes combinaties die in de barrage een balk zagen vallen was Khaled Almobty de snelste. Met Spacecake (v. Stakkatol) reed de ruiter uit Saoedi-Arabië in 39,89 seconden door het barrageparcours wat hem de vierde prijs opleverde.

Greve

Willem Greve zette met Pretty Woman van ’t Paradijs een tijd neer voor een top drie klassering maar ook zij kregen een balk. Met de tijd van 40,60 seconden werd het de vijfde plaats.

Emmen en Mulder

Voor Nederland eindigen ook Kim Emmen en Pim Mulder in de top tien. Emmen werd met Inflame Go (v. Namelus R) zevende. Mulder was met Dunaghmore (v. Ustinov) snel op weg in de barrage maar moest dat bekopen met twee balken en de tiende plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl