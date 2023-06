Willem Greve: ‘Dit is extra bijzonder’

Willem Greve won zondagmiddag op magistrale wijze de Longines Grote Prijs van CHIO Rotterdam. Als laatste starter in de barrage verpulverde hij met Highway M TN de toptijd van de Ier Daniel Coyle. Kars Bonhof eindigde met Hernandez TN, net als Highway M TN in bezit van Team Nijhof, op de vierde plaats.

Willem Greve en Highway M TN (v.Eldorado van de Zeshoek) zetten met hun zinderende rit het Kralingse Bos op zijn kop. Na de overwinning in de Nations Cup op vrijdag was er nu ook in de Grote Prijs ‘Oranje boven’.

Ervoor gaan

Met het mes tussen de tanden stuurde laatste starter Greve zijn KWPN-hengst in een ongenaakbare tijd door het verkorte parcours van de barrage: “Ik had de eerste twee combinaties gevolgd in de barrage en zag even later Daniel Coyle de binnenbocht nemen naar de dubbelsprong. Op het voorterrein besprak ik met Jos Lansink de strategie. Er waren nog maar drie foutloze combinaties. Dus het was óf rustig aan doen óf er volledig voor gaan. We kozen voor optie twee en dat pakte vandaag goed uit. Het is altijd speciaal om een vijfsterren Grote Prijs te winnen, maar nog eens extra bijzonder als dat lukt in eigen land. De sfeer was fantastisch en ik ben heel blij dat hier als winnaar te staan.”

Bonhof, Thijssen, Vrieling, Smolders en Jochems

“Highway M TN is een ongelooflijke vechter. Hij gaat echt voor me door het vuur. Soms is dat wat moeilijk te managen, maar hij geeft alles”, looft Willem Greve zijn hengst. Kars Bonhof trakteerde in het zadel van Hernandez TN (v.Kannan) het publiek eveneens op een sterk optreden. Deze prestatie werd beloond met de vierde plek. De kers op de taart voor de familie Nijhof, die met een grote glimlach stond te genieten vanaf de zijlijn. De vijfde plaats was voor razendsnelle vierfouter Sanne Thijssen, Jur Vrieling werd zesde en Harrie Smolders zevende. Kevin Jochems werd tiende.

Uitslag

Bron: KNHS / Horses.nl

