EK Dressuur in Beeld: Grand Prix dag 1

Op het Europees Kampioenschap in Crozet werd vandaag het eerste gedeelte van de landenwedstrijd (Grand Prix) verreden. Voor Nederland kwamen Thamar Zweistra met Hexagon’s Luxuriouzz (70,932%) en Rowena Weggelaar met Don Quichot (68,835%) in actie. Na deze dag is de leiding dankzij een zeer goede proef van EK-debutante Katharina Hemmer in handen van Duitsland, Groot-Brittannië volgt op twee. Bekijk hier een fotoserie van deze dag, gemaakt door onze huisfotograaf Arnd Bronkhorst.
Bronkhorst Foto: Quichot. met Weggelaar Don / Arnd Rowena www.arnd.nl
Rowena kwam met veel met (v. een zekere Quichot constantheid. United) rust, zekerheid In een flinke 68,835%. (3,9 telfout score proef zigzag en de Weggelaar op Don dubbeltellende zat gemiddeld). enorm reed De
Lord Arnd Sanchez Fransisco Foto: / Platinum. www.arnd.nl met Bronkhorst Benitez
Ferguson) Sanchez Fransisco (v. 63,276%. Benitez Ze nog iets Lord Voor behaalden kwam Platinum en vroeg. te EK het
Sloth Bronkhorst / Arnd Favour Foto: Aboe Gersdorf. www.arnd.nl Nadja met
dag kwamen van piaffes Gersdorf Foundation) eind plaats. het (v. de altijd derde Favour Sloth aan nog stond 71,277%. Aboe die hoogtepunt Met Met score ze Nadja de en op de op als
Indigro. Arnd www.arnd.nl Gould Andrew Foto: met Bronkhorst /
achterwaarts in uitgebeld gaan (v. pech eerste een Negro) met en onregelmatigheid. na het halthouden Indigro De hun met Britten verband hadden combinatie. werd
/ Foto: Meerdaalhof. Bronkhorst Arnd www.arnd.nl Michels Intermezzo het Domien met van
en net Michels Boticelli viel Gribaldi) uit fractie die Intermezzo (v. van Charlotte teamgenoot (v. het negentienjarige Defalque de Vivaldi). score Domien een De dan Meerdaalhof met van van hoger
Denoix Arnd Bronkhorst Katharina met Hemmer PCH. Foto: www.arnd.nl /
het zijn Destano) Hemmer proeven ze beste liep seizoen. Katharina kwam ooit zetten Met onder op van hoogste en van (v. Grand één. Prix-score Duitsland op de 75,699% Denoix één PCH
Moody / Bronkhorst met Becky Foto: www.arnd.nl Jagerbomb. Arnd
sprong uitgestrekte ontbreken combinatie klein het de al (v. constante eens de de we in In van galop kracht. aanleuning met de telfoutje Becky Moody en zigzag proef. Bij zwakke de deze Dante piaffes Jagerbomb stille om, punten zijn beste en niet liep een zagen zat Jagerbomb is Weltino) beter.
met Hexagon’s Zweistra Luxuriouzz. Bronkhorst Thamar Arnd Foto: www.arnd.nl /
hem voor Zeeuwse (v. de beloond meer over 70% iets PR de Zweistra rust met met voorkant zeven vier gingen concoursen jury: en de liep meer werd de dan de werd van een Thamar de aan Daarvoor ruimte de Zweistra ook een juryleden proef van Hexagon’s om Luxuriouzz door voorgaande weer ook geven. Johnson) te 70,932%. het mogelijkheid goede en
Foto’s: Bronkhorst Arnd
EK Dressuur. Overzichtspagina
1. Prix dag Verslag Grand
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.