Nederlandse afvaardiging EK eventing jeugd bekend

Bondscoach Marcelle de Kam heeft bekend gemaakt met welke combinaties ze naar het Europees kampioenschap eventing voor young riders en junioren gaat. Het EK wordt in het Britse Hartpury verreden van 25 tot en met 31 juli.

“Op Carolina Moesbergen en Rina van der Kolk na, hebben ze allemaal al één of meerdere jeugd-EK’s gereden”, vertelt De Kam over haar selectie. “Het is dus best een ervaren groep ruiters, die al dik een jaar in hun leeftijdscategorie hebben laten zien dat ze goed kunnen scoren. Iedereen is heel erg gemotiveerd en we willen er met elkaar voor gaan.”

Team later bekend

Splinter Bergsma gaat naar Hartpury als individuele deelnemer. Pas na de veterinaire keuring in Hartpury zal Marcelle de Kam bepalen welke vier amazones in het junioren-team worden opgenomen. De amazone die niet voor het team geselecteerd wordt, gaat individueel van start op het EK.

Young Riders

Puck Buijnsters met Image of Roses (v. Sheyenne de Baugy)

Carolina Moesbergen met Fincent (v. Amadeus)

Beau Posthumus met Smokie (v. A Quidam M)

Junioren

Splinter Bergsma met Vigo Key SR Z (v. Vigo d’Arsouilles)

Sterre van Houte met Crossborder Radar Love (v. Diarado)

Maxime Karman met Funi-Strona (v. Delamanga)

Rina van der Kolk met Inita (v. Whispering Hope)

Leida Naber met ACSI T-Bone EH Z (v. Thunder van de Zuuthoeve)

Sophie Weening met Jimmy Choo M (v. Starpower)

Reserve:

Caresse Kolkman met Royal Flush (v. Zirocco Blue)

Programma (onder voorbehoud)

Wo 27 juli – Veterinaire keuring

Do 28 juli – Dressuurdag 1

Vr 29 juli – Dressuurdag 2

Za 30 juli – Cross-country (09.00 uur jun. / 13.30 uur yr)

Zo 31 juli – Veterinaire keuring en springen (10.00 uur jun. / 14.00 uur yr)

Bron: Persbericht