EK Riesenbeck-veulenveiling: San To Alati-zoon voor 151.000 euro naar Vicky Lavoie

Het Westfaalse stamboek en het Oldenburger Verband veilden vanavond op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck tien dressuurveulens. Het Westfaalse veulen San Maxime (San to Alati uit de Grand Prix-merrie Diamond Girl v. Diamond Hit) kwam voor 151.000 euro in handen van de Canadese Vicky Lavoie, die het veulen ter plaatse kocht.

Twee in Nederland gefokte veulens kwamen ook in de veiling. De volle broer van Vamos Amigos, Vamos Junior (Vitalis x Hotline) van fokster Noortje Radstake, kwam voor 32.000 euro in handen van Belgen. Abel Slippens verkocht Dante ter Kwincke (Dante Weltino x UB 40) voor 11.000 euro.

In totaal werd er 327.000 euro omgezet in Riesenbeck (gemiddeld 32.700 euro per veulen). Voor het goede doel (Reiten gegen den Hunger) werd een Shetlandhengstje voor 13.500 euro geveild.

Resultaat veiling

Bron: Horses.nl