Live audioverslag op EK Paradressuur dankzij Gazeti

Tijdens het EK Paradressuur, dat van 3 tot en met 7 september op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo verreden gaat worden, zullen de proeven te volgen zijn met live audioverslag via Gazeti. Deze optie biedt niet alleen een extra sportbeleving voor slechtzienden en blinde mensen, maar feitelijk voor iedereen die voorzien wil worden van vakkundig commentaar en achtergrondinformatie over de sport en deelnemers.

Wat begon als een initiatief om sport toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking, is inmiddels uitgegroeid tot een waardevolle toevoeging voor álle bezoekers van het EK Paradressuur, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Via de door Gazeti aangeboden link krijgen luisteraars niet alleen een beschrijving van wat er gebeurt in de ring, maar ook deskundige uitleg en context.

De commentatoren tijdens het EK Paradressuur zijn stuk voor stuk kenners van de (para)dressuursport. Monique Peutz, internationaal (para) jurylid en KNHS bondscoach van jeugddressuurruiters, geeft vanuit haar expertise inzicht in de beoordeling en prestaties van de deelnemers. Paralympisch medaillewinnaar én ervaren instructeur Frank Hosmar informeert als ware insider de luisteraars en hetzelfde gaat op voor zijn voormalige collega Nicole den Dulk, die ins and outs deelt vanuit het perspectief van pararuiter op het hoogste niveau. Parawatcher Robin Wubben is aanwezig als sidekick en stelt de vragen die wij allemaal zouden willen stellen, en zorgt zo voor een levendig, toegankelijk en verhelderend commentaar.

Op donderdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag én zondag wordt het live audioverslag aangeboden. Je hoeft als bezoeker naast je smartphone alleen je oortjes mee te nemen en via de link kom je direct op het EK Paradressuur-platform van Gazeti, zodat op ieder gewenst moment het commentaar gevolgd kan worden vanaf de plek op de tribune.

Inclusie in de hippische sport

De samenwerking met Gazeti past binnen de bredere ambities van de organisatie van het EK Paradressuur om de hippische sport voor iedereen toegankelijk te maken. Paardensport is er immers voor iedereen, ongeacht fysieke mogelijkheden of beperkingen. Gazeti had eerdere, succesvolle samenwerkingen met verschillende sportbonden, onder andere tijdens de Volleyball Nations League in Apeldoorn.

Bron: KNHS