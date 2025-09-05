Nek-aan-nekrace tussen Nederland Denemarken en Groot-Brittannië in landenwedstrijd EK Paradressuur

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Nek-aan-nekrace tussen Nederland Denemarken en Groot-Brittannië in landenwedstrijd EK Paradressuur featured image
Rixt van der Horst met Eisma's Royal Fonq N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De strijd om de landentitel op het EK Paradressuur in Ermelo is na de eerste dag van de Grand Prix B-proeven spannender dan ooit. Na de optredens van de Grade I tot en met III staan Nederland, Denemarken en Groot-Brittannië nagenoeg gelijk, met respectievelijk 220,567% tegenover 221,766 % en 221,267%. Het minimale verschil belooft een enerverende ontknoping wanneer morgen de combinaties in Grade IV en V de baan betreden.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like