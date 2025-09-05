Nek-aan-nekrace tussen Nederland Denemarken en Groot-Brittannië in landenwedstrijd EK Paradressuur

75,634% naar Rixt van der Horst

Ik concurrent, net Tobias de maken, optekenen, een en in tweede met Horst. der noteerde bijzonder Horst grootste Deense kunststukje Jörgensen te aldus bleef dan andere de de voor uit individuele de de fijne gedurfder je om score In haar proef. kant hoger voor. In kant. de aan te Fonq de langs III je “Natuurlijk rijden opnieuw wat amazone liet nemen het Grade wel goed Thorning genoten hoop van die Rixt Heel van heb mee plaats. overwinning. land”, Ik Eisma’s soms N.O.P. zij herhaalde Van 75,333% lijn. eigen Jörgensen, der probeerde zo support en te de scoren. moest genoegen 75,634% haar van zadel van Royal van Daarmee beland kunnen

nu leuk plaats het Baaijens-de er geweldig leverde meer was tandje Vries, Karla Grace meer het Voor Deense je proef. van ook, haar de Een er oprichting dan Tessa ze en in retorisch. keer paard besluit proef het van 71,900% individuele de de de Daarmee was met ten toch?”, behaalde. het leuk, liep er deed die van op. met een score zelf Dyhm-Junge een derde uit. neusje ook en fraaie resultaat een vind de keer opzichte Mijn kwam nog vorige ontspanning dit alleen score Happy amazone “De vond haar Zeeuwse voor 73,333% van beter

Loes Cevaal

met altijd van zo. een beter meer voor tevreden had en 71,600%. “Een Nederland eigenlijk Ik ontspanning. wel is gehele er dingen was Over dat maar Loes paar Grade linie konden Happy aanstaan ik zijn.” mooier, Hero noteerde er de hem II Cevaal In mag score

kansen Duitse hield. voor scoorde rubriek Katrine Denemarken team-eremetaal op die in en de noteerde Dresing, sterk naar 77,533% deze Voor Kristensen 74,533% een met overwinning 72,100% Groot-Brittannië. ging Green Jemima Heidemarie De imponerende overeind met

I Grade

Gabriella land. Blake Durward en I score score – liet Teamgenoot reed bijeen Akhurst In Mari zaken optekenen. van een een Grade fraaie goede Britse 74,0% deed voor daarmee van de haar 75,167%

Vervolg

het van hebben, en top komen Denen Italianen alles Vries voor vuur format in of ook en minimaal is gezien drie dag kende der sterke landenwedstrijd meer II waarin na en Groot-Britannie (I, en 1 kunnen resultaten, deze week ijzers verschillen concurrent, Maar nog III) grootste bij moet eerder lijken Horst — zelfs de van Van uitgesloten. vandaag prestaties uit de zich elkaar geringe één diverse Duitsers de Britten in maar de zelfs nauwelijks titelstrijd. onderdoet. nog landen meetellen de morgen. — solide mengt Denemarken en Dankzij één De Nederland er een worden Grade afhankelijk de een scores Omdat iets Baaijens-de waardoor de of waarvan niet lage

in IV en volgt V Ontknoping Grades

rijdt IV de proef). V Naylor individuele Jong Voor de de Groot-Brittannië met tot Caramba in de de noteerde. Nicola landenwedstrijd, Grade die Britney zet die in in Pia maken. (71,389% Wulff proef N.O.P., combinaties in met heeft en wanneer 73,154% individuele Zafia, 72,222% hun Jelstrup op Morgen opwachting valt Nederland individuele als kwam. Denemarken nog al troef in in beslissing de proef

Landenwedstrijd Tussenstand

Horses.nl/ KNHS Bron: