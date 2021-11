Koning Henrik wint in Praag: ‘Edward schakelde naar een extra versnelling’

Henrik von Eckermann heeft de Global Champions Tour Super GP in Praag gewonnen. Met een ongekend precieze ronde op de totaal ontketende King Edward, kroonde de Zweed zijn uiterst succesvolle sportjaar met een klinkende overwinning in één van de rijkstgedoteerde wedstrijden ter wereld. Sergio Moya sprong ook dubbel foutloos met Alamo en werd tweede. Ben Maher en Explosion W waren het snelst, maar zagen een balk vallen op de één-na-laatste hindernis.

Met een grote glimlach zegt Von Eckermann direct na afloop: “Dit paard is echt ‘next level’, ongelooflijk. In de eerste ronde was hij heel relaxed, maar in de tweede ronde voelde hij ook de spanning. Hij schakelt dan een versnelling hoger en je kunt dan echt ongelooflijk rijden. Een jaar als dit is heel speciaal, ik geniet er echt van en blijf ervan genieten. Ik wist dat ik dit kon winnen. Dit is mijn wedstrijd, het is een lastige. Ik ben blij dat ik Sergio zag springen, hij was snel en ik kon geen trucjes bedenken. Het moest gewoon foutloos en snel.” Von Eckermann was met King Edward al in Tokyo de enige die alle balken liet winnen, maar won toen individueel geen medaille. Zijn winst in de Super GP levert de Zweed ruim 300.000 euro op.

Super GP

Vijftien deelnemers kregen een kaartje voor deze Super Grand Prix, vrijwel allemaal dankzij een overwinning in één van de etappes van de Global Champions Tour. Een enkele deelnemer werd tweede of zelfs derde in een GCT Grand Prix, maar finishten achter mensen die al een ticket gewonnen hadden en kregen op die manier hun ‘gouden ticket’ in handen. Niemand op de startlijst is ’toevallig’ in Praag, zoveel is duidelijk. De wedstrijd gaat over twee omlopen, met eventueel een barrage aan het eind.

Wedstrijdverloop: ronde één

Het parcours van de eerste omloop heeft alle bekende GCT-elementen. Een witte muur, een wateroverbouwde steil én megaoxer en natuurlijk een reusachtige driesprong aan het einde van een parcours van in totaal 13 enorme hindernissen. De eerste starter is de Zweed Peder Fredricson, die vandaag kiest voor KWPN’er H&M Christian K (v. Namelus). In de Supercup van zondag zal Fredricson met zijn team Valkenswaard United om de winst rijden, aan boord van zijn toppaard H&M All In. Ook daar is de prijzenpot aanzienlijk te noemen, met maar liefst 1,2 miljoen euro voor het winnende team. Christian raakt een balk: vier strafpunten. Darragh Kenny en VDL Cartello (v. Cartani) zijn als tweede aan de beurt. Het ziet er allemaal zeer fris en fruitig uit gedurende het hele rondje. De Ier is de eerste foutloze. Daniel Deusser heeft de briljante Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek) bij zich. De Duitser heeft wat geluk op de eerste combinatie, maar aan het eind klikt zijn merrie de balk van het C-element uit de lepels.

Te moeilijk voor El Barone

Malin Baryard-Johnson heeft haar topmerrie H&M Indiana gereserveerd voor de teamwedstrijd morgen. Ze zadelde daarom de beeldschone jonge hengst El Barone 111 Z (v. Emerald) die heel goed rondkomt, tot de driesprong aan het einde. Daar raakt de negenjarige in de war op de afstand naar het B-element en weigert. De Zweedse houdt haar paard dicht op de combinatie bij het opbouwen en probeert hem gerust te stellen, maar het mag niet baten. Bij het opnieuw aanrijden naar de driesprong wil de donkerbruine er echt niet meer in de buurt komen. Einde oefening voor Baryard-Johnsson, die ook niet terug mag komen voor ronde twee.

Smolders krijgt balken

Voor Nederland heeft Harrie Smolders een plaatsje veroverd, dankzij zijn overwinning in Hamburg. Met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) begint het goed, maar de vos komt wat diep op een grote rode oxer halverwege, waarna een balk valt. Ook voor de Nederlander en zijn ruin is de driesprong een lastige opgave: zowel op het b als c element vallen balken. Smolders moet met 12 strafpunten straks als eerste beginnen in ronde twee. Bij de Zweedse ruiter Henrik von Eckermann verloopt de eerste omloop beter. De ruiter moet de handrem er een beetje ophouden bij King Edward (v. Edward). De voskleurige springveer heeft serieus haast om de finish te bereiken. Dit paard is werkelijk een streling voor het oog, zoveel consistentie, zoveel ruimte en ritme. Von Eckermann houdt het hoofd koel, ook als hij als tweede foutloze combinatie aan het einde van ronde één komt: er kan nog geen lachje af voorlopig.

Vierfouters

Het paard van Spencer Smith, Theodore Manciais (v. Kashmir van Schuttershof) is ook een beetje rennerig. Hij lijkt een beige steilsprong niet goed te kunnen inschatten en raakt een balk met de buik; de Amerikaan baalt duidelijk. Spanjaard Sergio Alvarez Moya is vervolgens de derde foutloze, met de krachtige Alamo (v. Ukato). Niels Bruynseels is lekker aan het springen met zijn krachtpatser Delux van T&L (v. Toulon), tot het paard een beetje uit zijn concentratie raakt voor de driesprong en het B-element raakt, ook vier strafpunten voor de Belg. Even later is het eerste rondje van Olivier Robert en Vangog du Mas Garnier (v. Cornet Obolensky) goed voor veel oh’s en ah’s. De schimmel wringt en kronkelt zich over de hindernissen, trapt meermaals naar achteren en krijgt twee dikke touchés in de driesprong. Wonderwel blijft al het hout liggen. Olivier komt – terecht – met een dikke smile over de finish. Hoewel John Whitaker hierna met veel controle het parcours door komt met Unick du Francport (v. Zandor), met mooie verkortingen en gereden aanvallen op de sprongen, gaat het aan het einde toch een beetje mis. De Britse routinier pakt een balk in de driesprong én op de laatste oxer, en laat bovendien een tijdfout noteren. Bryan Balsiger rijdt met AK’s Courage (v. Chepetto) een zeer goede eerste ronde. De geweldig springende schimmel gaat zeer snel rond, maar op de laatste hindernis gaat het alsnog mis. Het paard strekt zich volledig uit, maar raakt toch de achterste balk met de buik. Tot grote teleurstelling van de jonge Zwitser en het volledige publiek in Praag.

Explosion W levert

Ben Maher en Explosion W (v. Chacco-Blue) wonnen de vorige super GP in Praag, die in 2019 plaatsvond. Vorig jaar kon het feest niet door gaan. Maher en zijn vos waren dit seizoen ook de GCT-winnaars. Explosion lijkt de muur niet erg leuk te vinden, maar knalt verder in zijn gebruikelijke goede vorm door het parcours. Met veel ruimte en kracht regelt de KWPN-gefokte hengst een foutloos rondje voor de Brit, in de tweede tijd. Landgenoot Scott Brash raakt met Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck) een balk op een steilsprong halverwege, maar is wel heel erg snel en houdt met vier strafpunten de schade enigszins beperkt. Sameh el Dahan grijpt met WKD Aimez Moi (v. Je t’ Aime Flamenco) op de eerste en derde hindernis een balk. Het oogt een beetje rommelig, maar de merrie komt wel weer wat beter in het ritme. Het laatste deel verloopt foutloos: acht strafpunten. Dat betekent in totaal vijf combinaties die foutloos naar ronde twee gaan: Von Eckermann, Maher, Moya, Kenny en Robert. Daarachter zes vierfouters.

Ronde twee: krappe tijd

De tweede ronde telt twaalf hindernissen, waaronder opnieuw een driesprong, een muur, een paar delicate steilsprongen en een paar kleine gaatjes, waar je met enige fantasie een binnendoorlijn in zou kunnen zien. Smolders en Bingo openen het bal voor de tweede ronde. Ze moeten flink kracht zetten en nemen twee keer de binnenbocht. Dat is niet genoeg om binnen de tijd te blijven, maar de balken blijven wel liggen dit keer: 13 strafpunten in totaal en een goede revanche op ronde 1. John Whitaker kiest ervoor om geen binnenbochten te nemen en een soepele ronde te rijden. Dat kost hem flink wat seconden. De Brit en zijn merrie blijven wel foutloos, maar tellen 2 tijdfouten bij hun negen uit ronde 1 op. Sameh El Dahan gaat er een stuk sneller in dan zijn voorgangers, maar raakt een balk in het eerste deel. Even verder knalt de merrie door een liverpool-hindernis en besluit de Egyptische Brit om het erbij te laten. Spencer Smith raakt even de controle kwijt over zijn gretige vos Theodore, maar vindt die toch ergens in de eerste combinatie terug. Ondanks een paar mooie bochten valt er toch een balk op de een-na-laatste hindernis. Jammer. Hierna krijgt ook de kijkerige Delux van T&L een balk op de beige steilsprong, die nu de een-na-laatste hindernis vormt. Niels Bruynseels eindigt op 8 strafpunten en is iets langzamer dan Smith.

Smolders klimt naar plaats elf

Daniel Deusser toucheert de eerste hindernis, maar rijdt daarna een werkelijk briljante ronde met zijn Aken-koningin. Perfecte lijnen, perfect opgezet voor elke sprong en uiteindelijk bijna twee seconden sneller dan de Amerikaan. Hij blijft op 4 strafpunten staan, in 62,69 seconden. Scott Brash rijdt vervolgens met Jefferson fiks voorwaarts door het eerste gedeelte van het parcours. De Brit moet twee keer een sprong toevoegen in het middelste gedeelte, maar knalt daarna razendsnel naar het einde: 62,00 seconden en foutloos. Fredericson oogt even later zeer snel, maar moet corrigeren op weg naar de de driesprong. De lastige lijn daarna, een bocht naar een delicate plank gaat mis. Fredricson krijgt een langsloper en finisht met in totaal 15 strafpunten, achter Harrie Smolders. De jonge Balsiger gaat er vervolgens hard in, maar dat kost hem balken. De Zwitser neemt wat gas terug in het tweede gedeelte, maar kan niet voorkomen dat ook de laatste hindernis sneuvelt: 16 strafpunten, Smolders stijgt al richting middenmoot.

Nulfouters maken het uit

De eerste nulfouter uit ronde één is Darragh Kenny. De Ier krijgt in de tweede omloop een vroege balk met zijn waanzinnig springende schimmel en geeft vervolgens gas om Deusser toch te kunnen pakken. Onderweg verliest zijn paard ook nog een ijzer, maar het lukt: dankzij een ongelooflijke tijd van 60,72 seconden staan Kenny en Cartello voor even bovenaan. Moya probeert vervolgens het tempo bij te houden, wat niet helemaal lukt. Alamo wordt een beetje hectisch aan het eind, maar springt nog steeds briljant. Het hout blijft hoog: dubbel foutloos en daarmee aan de leiding. Met nog drie te gaan wordt het heel spannend. Olivier Robert won maar liefst twee GP’s dit seizoen en werd derde in het eindklassement van de GCT. Zijn karakteristiek springende schimmel maakt het altijd weer spannend. Vanavond gaan hindernis zes en acht eraan. Ook aan het einde valt nog een balk: 12 strafpunten en een duikeling in het klassement voor de Fransman.

Maher raakt een balk

Ben Maher en Explosion W rijden briljant in de rondte. Halverwege zijn ze 0,25 seconden sneller dan de dubbel foutloze Moya. De kortst mogelijke afstand naar de driesprong is geen probleem, de moeilijke bocht daarna ook niet, maar de beige steilsprong wordt geraakt met een achterbeen. Vier strafpunten in 60,65, Moya staat nog bovenaan. Laatste starter Henrik von Eckermann rijdt het snellere paard, maar moet wel achterwaarts de ring in komen. Dat King Edward fit is was in ronde 1 al duidelijk. De Zweed pakt een buitenbocht halverwege en neemt ook wat extra ruimte om de driesprong in te komen. Het publiek houdt de adem in, want hoe moet dit nu sneller zijn? Wat doet die Zweed? Von Eckermann weet echter precies hoe snel zijn paard is. Hij gaat veilig over de rottige beige hindernis en duwt King Edward over de laatste oxer. De klok stopt op 60,82 seconden en het stadion ontploft. Von Eckermann wint de Super GP.

Uitslag

Bron: Horses.nl