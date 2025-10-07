65ste editie belooft topsport, entertainment en een vleugje nostalgie 

Op 1 oktober 2025 gaat de kaartverkoop van start voor Jumping Amsterdam 2026, dat van 22 t/m 25 januari plaatsvindt in de RAI Amsterdam. De 65ste editie van het toonaangevende paardensportevenement belooft een onvergetelijke mix van wereldklasse sport, bruisend entertainment en de unieke Amsterdamse sfeer.

Jubileumjaar met extra tribunes

Sinds de eerste editie in 1958 is Jumping Amsterdam uitgegroeid tot een vaste waarde in de internationale hippische kalender. De belangstelling is groter dan ooit: daarom wordt de tribunecapaciteit uitgebreid, zodat meer fans de magie van het jubileumjaar van dichtbij kunnen meemaken.

“Wat begon in 1958 als een sportieve ontmoeting, is nu een internationaal topevenement waar Amsterdam trots op kan zijn,” zegt Paul Riemens, bestuursvoorzitter van Jumping Amsterdam. “In ons jubileumjaar koesteren we die geschiedenis én vieren we de bijzondere band tussen stad, sport en publiek.”



Topsport en beleving hand in hand

Aan de start van het jaar waarin de Wereldruiterspelen worden gereden strijden de absolute wereldtoppers in dressuur en springen niet alleen om de prijzen maar willen ze maar al te graag laten zien dat ze in vorm zijn. Niet alleen jonge talentvolle ruiters krijgen de ruimte op Jumping Amsterdam maar ook de jongste bezoekers kunnen hun liefde voor paarden te delen tijdens de kinderochtend. Er is een bruisende beursvloer en de onmiskenbare stadse flair die het evenement zo uniek maakt, niet op de laatste plaats door de legendarische Amsterdamse feestavonden!

“Het is prachtig om te zien hoeveel belangstelling Jumping Amsterdam al weken vóór de start van de kaartverkoop weet te trekken,” zegt Irene Verheul, directeur van Jumping Amsterdam. “Dat laat zien hoe sterk dit evenement door het publiek wordt omarmd. Jumping Amsterdam is écht van de mensen die het elk jaar weer bezoeken. De nieuwe tribunes bieden een comfortabelere zitruimte en zijn in capaciteit gegroeid, zodat nog meer bezoekers de unieke sfeer van onze jubileumeditie kunnen ervaren.”

Start kaartverkoop

Kaarten voor Jumping Amsterdam 2026 zijn vanaf 1 oktober 2025 verkrijgbaar via www.ticketpoint.nl. Wees er snel bij om verzekerd te zijn van de beste plaatsen tijdens deze feestelijke jubileumeditie.