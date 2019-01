Governor wint duel met Gaudi Vita op Jumping Amsterdam

Ze waren elkaar nog nooit tegengekomen, de Lichte Tour-toppers van dit indoorseizoen. Governor (v. Totilas) met Adelinde Cornelissen en Gaudi Vita (v. Apache) met Joyce Heuitink. Vanavond op Jumping Amsterdam in de Dressuur Magazine-prijs kwamen de twee in de NK-selecties nog ongeslagen achtjarigen in een direct duel aan de start. Dat duel werd beslecht in het voordeel van de KWPN-hengst Governor. Hij won met 73,284%, Gaudi Vita mocht aansluiten op de tweede plaats met 72,99%.