Razendsnelle Epaillard wint 1.45m Jumping Amsterdam, Sanne Thijssen derde

Julien Epaillard was vanavond op Jumping Amsterdam met Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet) de beste in de Heineken 0.0-prijs, een 1.45m over twee fasen. De Fransman racete naar de snelste tijd van 23,09 seconde. Emanuele Gaudiano viel weer in de prijzen. Hij werd tweede met Chaccobeto (v. Chacco-Blue). De combinatie was maar 0,13 seconde langzamer dan Epaillard. Sanne Thijssen zorgde voor het beste Nederlandse resultaat en werd derde met Clarima (v. Clarimo). Het paar finishte foutloos in 23,56 seconde.

Julien Epaillard is vaak present in prijsuitreikingen. Maar met deze overwinning was de Fransman extra blij. ‘’Dit is mijn eerste overwinning met haar. Ik had een super afstand naar de laatste oxer. Daardoor heb ik gewonnen. Toen ik over de finish kwam, zag ik dat we sneller waren. Dubai du Cedre rijd ik nog niet zo lang. Ze is een hele goede merrie, die heel graag wil. Ik rijd haar morgen in de Grote Prijs. Dat wordt de eerste keer dat we 1.60m starten. Ik hoop dat ze het weer goed doet.’’

Ik probeer altijd te winnen

De Fransman heeft er een verklaring voor waarom hij zoveel rubrieken wint. ‘’Ik heb een paar super goede paarden. Ik probeer altijd te winnen, de ene keer lukt het wel en de andere keer niet. Elke keer leer ik er van als mijn paarden een fout maken. Jumping Amsterdam is een heel mooi concours. De organisatie regelt alles super voor de paarden en de ruiters. De sfeer is geweldig. Alles is perfect. We hebben hele goede sport hier.’’

Schuttert, Mulder en Emmen

Frank Schuttert voelt zich duidelijk thuis op Jumping Amsterdam. Hij werd niet alleen tweede in het 1.40m maar ook in het 1.45m deed Schuttert goede zaken. Hij stuurde Hero (v. Cantos) naar de vijfde plaats. Ook Pim Mulder en Kim Emmen reden zich in de top tien. Pim Mulder deed dit door Ibylle (v. Q.Breitling LS) in 25.08 seconden naar de zevende plaats te sturen. Kim Emmen reed Edgar (v. Warrant) in 25.63 seconden naar de negende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Jumping Amsterdam