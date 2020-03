Jennifer Sekreve kampioen in de klasse Z1

Het tweede weekend van de KNHS Indoorkampioenschappen in Ermelo is van start gegaan. Op deze eerste dag worden de kampioenschappen M2, Z1, Z2 en ZZ-licht voor de paarden verreden.

De eerste kampioen van vandaag is Jennifer Sekreve die de titel in de klasse Z1 won. Met de goedgekeurde hengst Indigro scoorde de amazone ruim 71%. Achter de kampioen wonnen Seth Boschman en Isabelle Vroomans zilver en brons.

Proevenpaard

Sekreve vertelt na afloop enthousiast over de prestaties van de bij het KWPN goedgekeurde hengst Indigro. “Ik was na de proef al super tevreden. Hij gaf een heel fijn gevoel. De laatste weken in de training ging het ook al heel goed, ik ben blij dat ik het ook nu kon laten zien. Alleen in de eerste twee eenvoudige wissels reed ik zelf niet optimaal, ik was even bang dat ik het daarmee verspeeld had. Indigo is een echt proevenpaard. Als hij binnenkomt dan zet hij die oren er helemaal op en wil hij het echt voor je doen. Hij maakt dan ook een heel mooi plaatje, en vindt het echt leuk. Natuurlijk is het een hengst en is hij scherp, maar hij zal echt geen vlieg kwaad doen. Als je net op stapt is hij wel fris, maar hij weet precies wat hij doen moet. Als hij de ring uitkomst is hij dan wel weer helemaal de man en best veel hengst”, vertelt de amazone.

Sekreve heeft al heel veel mooie resultaten geboekt, maar deze overwinning levert haar voor het eerst een KNHS Indoortitel op.

Bron: KNHS