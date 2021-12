Finales Blom Cup voor derde jaar op rij niet op KWPN Kampioenschappen

Het KWPN kondigde vandaag de datum aan dat de KWPN Kampioenschappen op het Nationaal Hippisch Centrum zijn gepland: van 3 tot en met 6 augustus. Het KWPN schrijft het niet met zoveel woorden, maar duidelijk wordt in deze melding ook dat de finales van de Blom Cup voor het derde jaar op rij niet in Ermelo worden verreden.

In 2020 verhuisde de Blom Cup naar de Tops International Arena, dat gebeurde destijds in verband met de coronarestricties. In 2021 besloot het KWPN om de KWPN-kampioenschappen voor jonge springpaarden nog een keer in Valkenswaard te laten verrijden. Die beslissing viel niet bij de gehele achterban in goede aarde. Enerzijds omdat een deel van de KWPN-leden liever complete KWPN Kampioenschappen hebben (met alle disciplines) en daarnaast was er ook veel kritiek vanuit de Noordelijke provincies (Valkenswaard is een stuk verder rijden dan Ermelo) te horen.

Spectaculair fokkerijfeest

Het KWPN schrijft vandaag in een persbericht het volgende: “Na een jaar zonder- of met beperkt publiek, gaat de organisatie nu weer voor een spectaculair fokkerijfeest. De KWPN Kampioenschappen zullen wederom plaatsvinden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.”

“Tijdens de KWPN Kampioenschappen worden de halve finales en de finales van de Pavo Cup verreden. Daarnaast staan de nationale merrie- en veulenkampioenschappen op het programma. In een eerder bericht werd al bekend gemaakt dat de Nationale Tuigpaardendag op zaterdag 13 augustus gaat plaatsvinden.”

Bron: KWPN/Horses.nl