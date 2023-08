KWPN Kampioenschappen: Libelle ES wint spannende strijd in finale 7-jarigen

De ‘grote mannen’ waren vandaag aan zet in het KWPN Kampioenschap voor zevenjarige springpaarden in Exloo. De door Egbert Schep gefokte Labelle ES (Mosito van het Hellehof x Kannan) van Stal Hendrix pakte de overwinning. Dat deed de merrie in de negen combinaties tellende barrage met ruiter Gaj Riossa, die pas sinds een maand een combinatie vormt met Labelle.

Ook in dit kampioenschap voerde kwaliteit de boventoon. In de negenkoppige barrage werd het leidende resultaat keer op keer verbeterd, ook toen het leek niet sneller te kunnen.

Tweede titel voor Hendrix

Wie dat laatste dacht, had niet gerekend op Gaj Riossa met de Mosito van het Hellehof-dochter Labelle ES (uit Hosanne ES keur sport-spr pref van Kannan), de halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Mindset ES. Dit duo bezorgde niet alleen Stal Hendrix een tweede titel vandaag maar is daarmee ook hun tweede KWPN Kampioenschap-kampioen die dit jaar geveild gaat worden in de Dutch Sport Horse Sales.

Al een auto

“Labelle ES is echt een geweldige merrie. Ze is vorig jaar bij ons op stal gekomen en Pieter (Keunen, red.) is haar toen eerst gaan rijden. Omdat hij al vier paarden voor dit kampioenschap van de zevenjarigen had, heb ik haar een maand geleden van hem overgenomen. En met succes, want vorige week wonnen we al een auto op het concours in Nisse! Labelle ES is ongelooflijk snel en voorzichtig. Daar waren we mee in het voordeel vandaag”, vertelt Gaj Riossa enthousiast.

Labelle ES met Gaj Riossa. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Schep weer gehuldigd

Dankzij dit succes kon Egbert Schep voor de tweede keer binnen één week gehuldigd worden als fokker van een kampioensmerrie. Na de NMK-kampioene Pretty Women ES (v. Chacfly PS) dit keer dus de winnaar van de zevenjarigen in Exloo.

VDL Stud

Door deze zege kon de VDL Stud niet voor de tweede keer bovenaan eindigen, maar met twee paarden in de top-vier was het wel een geslaagd kampioenschap voor de fanatieke Friezen. Onder Hessel Hoekstra sprong de sterk galopperende, door wijlen Bert Poppelaars gefokte VDL Legodermus PP (Harley VDL uit Zadermie prest van Clinton) met veel macht en inzet naar de tweede plaats.

De Weert voor tweede keer op podium

Renee de Weert eindigde vandaag voor de tweede keer op het podium. Na een tweede plaats met Nelson (v. Highway TN) bij de vijfjarigen pakte de aan Stal Van den Broek verbonden amazone nu de derde plaats met de door Henk van den Broek gefokte Labantrix (Eldorado van de Zeshoek uit Abantrix van Abantos). Deze gretige merrie sprong met snelle reflexen, afdruk en atletisch vermogen naar deze podiumplek.

Uitslag

Bron: KWPN