Meer dan vijftig zesjarigen foutloos in eerste onderdeel Blom Cup, een hengst door

Er bleven zojuist in Valkenswaard 52 paarden foutloos in het eerste onderdeel voor de halve finale van de Blom Cup. Jubel ES (v. Harley VDL) was met Kim Hoogenraat goed voor het beste resultaat van de goedgekeurde hengsten. Jiamo VDS (v. Thunder vd Zuuthoeve) is via de hengstenselectie doorverwezen naar de volgende bezichtiging.

De snelste foutloze rit, in deze rubriek waar de tijd niet meetelt voor plaatsing, werd neergezet door Megan Laseur met Jamaica (v. Plot-Blue) en Danielle van Harskamp stuurde James (v. Zirocco Blue) in de derde snelste tijd rond.

Jiamo VDS (Thunder van de Zuuthoeve x Lux) met Graham Grant

Foto: Jacquelien van Tartwijk

Tweede onderdeel

Morgenmiddag staat voor de zesjarige paarden het tweede onderdeel van de halve finale op het programma in Valkenswaard. De beste zeventig procent van de hengsten uit deze groep heeft zich geplaatst en dat betekent dat alle hengsten met maximaal zeven strafpunten morgen opnieuw in de ring mogen verschijnen. In totaal zijn dat 86 paarden.

Uitslag

Bron: Horses.nl