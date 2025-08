NVK 2025: Kampioen uit eerste jaargang van Rome USB

Apache) kampioen uitgeroepen op de kampioen, R. de elf en de Dream de Nationale x Friese tot er Floor doen Dröge) kopgroep. Van Hof gepresenteerde werd kampioen ‘zware (Real veulens Hamminga uit Ferrero) Johan Olympia (praktisch van hele pikte van reservetitel. Schaijk-Koopmans Rosso-S.K. de van het de De Vino USB hengstenkeuringscommissie Viral Bart voor Veulenkeuring Bax, (Rome moest commissie’ For senior-inspecteur de Van met met x 61 Brabant

nog gebouwd de een (!) draf, het aldus veulen een Vino als heeft Rosso-S.K. een in meer mooier galop”, Bax. beweging. bij overkampen in Zowel hij in op beeld die groep nog balans hij sterk in zich zien, lichaamsgebruik geboren kunnen zien had opwaarts veulen liet goede goed juni in actieve, eigen een Hij kopgroep iets wordt Bart laat stap, en “Een ruime de 12 goed het overtuigen.

Hof Olympia van Viral

niet goed in super al eigen lichaamsgebruik, laatste in 25 Annemiek ondertreedt. “Een goed bespiering, rondje zeer Venrooij galop.” zich in van kan de schakelen Brabantse langgelijnd, (en het maar hals helemaal met en veel geboren in Olympia van goed tact x ruimte Hij Ralph Hof kampioen achterbeen vol. (Real beweging op en Apache) ring, goede en ontwikkelde) Dream een en royaal het een van presenteerde ontwikkeld tot voldoende De dat mei veulen, hield Viral

Vici H

en iets Hanegraaf x model, veel bleef van op H de M. beweging achter indruk Terschuur terecht. Googel) de maar Topfokbedrijf Vici eerste derde maakte op De (McLaren kwam BV in in plaats geselecteerde twee met zijn

Viva One Million Gold en OLD

overtuigde werd veel x de Vidi OLD in ring de Glamourdale) en ontwikkeling maakte model Universe vierde. x Gerrits (One viel Bekelaar, en met in (Viva Viva wat veulens de lengte beweging, Karel Stal zijn In tegen. Gold zeer indruk Million Stables Beauvande in wel maar Veni vergelijking van Quality andere Franklin) kopgroep eigen Vici en zijn Stoeterij ook qua van

125 van Nijega 1. Schaijk-Koopmans, eigenaar: fokker R. Ferrero, Rosso-S.K. Friesland), kampioen USB (Rome Cat.nr For Vino & x

Apache), 2. van en Annemiek fokker Gastel Olympia Venrooij, x van & Oud (Real Ralph 151 Hof Dream Viral eigenaar: Cat.nr

H(McLaren & Hanegraaf 131 fokker M. x Vichi Googel), Vinkel eigenaar: BV, Cat.nr Topfokbedrijf 3.

Bekelaar en Beauvande Vidi BV, Cat.nr Million Glamourdale), Stoeterij x fokker mede-eigenaren: Stal Vici BV, 94 de (One 4. Veni & Liessel Karel eigenaar: Kessel Gerrits

5. OLD & Cat.nr Oud 147 Gastel Franklin), x (Viva Quality Stables, fokker eigenaar: Gold

Heesch Erp, & 6. Adri van PS x Cat.nr fokker 105 (Total eigenaar: Tuschinski),

x 138 Cat.nr Hennessy), & eigenaar: Veenwouden Mozes, fokker (Fiji D. 7.

Governor), Cat.nr L. 8. (Pjethro Verschueren, eigenaar: & 137 fokker x Hoek

Cat.nr James x fokker/eigenaar (Proud C), Schoonebeek 9. Krack Fam. Holties, 101

Pesse (Vitalis en Jurjan Kolner fokker Rieke Cat.nr Santano), eigenaar: Bloem, 98 10. & Vitalou x

11. Maasdijk x vd Bordeaux), Cat.nr Vliet, Fam. Wimphof Van 149 (O’Toto

Bron: Horses.nl