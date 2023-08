Otazu wint eerste onderdeel KWPN Kampioenschappen 4-jarigen

Het eerste onderdeel van de KWPN Kampioenschappen voor vierjarigen vandaag in Exloo werd gewonnen door de merrie Otazu (Lord Pezi x Thunder van de Zuuthoeve). Onder Martine van den Eijnden sprong het fokproduct van Willem Greve foutloos naar de finish en kreeg 8,9 punten voor het springen en 8,5 punten voor het gaan tussen de hindernissen (26,3 totaal).

In totaal kwamen 77 vierjarigen voor de eerste keer de ring in Exloo binnen waarvan 29 zich wisten te plaatsen voor de finale. In tegenstelling tot het kampioenschap bij de vijf-, zes, en zevenjarigen, die drie onderdelen springen, komen de vierjarigen maar twee keer in de baan. Vandaag stond het eerste onderdeel van het kampioenschap op het programma en morgen wordt de finale verreden.

Stel paarden met potentie

De beoordeling van de ruim 80 vierjarige paarden lag in handen van Emile Hendrix en Marcel Beukers. “Over het algemeen lieten de paarden zich hier goed rijden en beoordelen. We hebben een heel stel paarden met potentie gezien”, sprak Marcel. “Er stond een mooi, vriendelijk gebouwd parcours wat voor opvallend weinig paarden problemen opleverde. De parcoursbouwer had daarbij ook goed rekening gehouden met de zonsinval, wat gister bij de zevenjarigen nog wel voor extra uitdaging zorgde. Dankzij het fijne parcours en de goede paarden hebben we als jury goed kunnen selecteren op lichtvoetigheid, atletisch vermogen, voorzichtigheid en de rijkwaliteiten.”

Overtuigende Otazu zegeviert in halve finale

Met een 8,9 voor het springen en een 8,5 voor het gaan tussen de hindernissen bleef een merrie voor op twee hengsten. De Lord Pezi-dochter Otazu (uit Dolores MB van Thundervan de Zuuthoeve) van fokker Willem Greve liet onder Martine van den Eijnden een zeer goede ronde zien. Halverwege de groep namen zij de leiding om die vervolgens niet meer uit handen te geven. “Echt een heerlijk, atletisch springpaard. Ze heeft heel veel balans en afdruk in galop, en springt met heel veel atletisch vermogen. Daarbij laat Otazu zich heel goed rijden en maakt ze de sprong achter telkens goed af. Al met al een heel compleet springpaard.”

Bas Moerings met Ovinio tweede

Bas Moerings werd met de door G.J.A Moerings gefokte Ovinio tweede (Ipsthar x Vigo d’Arsouilles). De hengst past Moerings goed (die met zijn vader Ipsthar internationaal 1,60m springt) en hij sprong naar een totaal van 26,0 punten. Voor het springen kreeg Ovinio 8,8 punten en voor het gaan tussen de hindernissen 8,4. Tevens sprong hij foutloos naar de finish en komt morgen dus terug voor de finale.

“We kenden hem natuurlijk al vanuit de hengstenselectie en het verrichtingsonderzoek, maar hij wist ons opnieuw te imponeren met zijn aanleg en kwaliteit. Ovinio is een heel atletische hengst, die met zeer veel instelling, reflexen en sprongafloop springt. Hij is van nature heel lichtvoetig, gretig en springt elke hindernis op dezelfde manier.”

Obelix JJ van de Woestenheide derde

De tweede hengst op het podium was Obelix JJ van de Woestenheide. Deze zoon van Cornet Obolensky uit een moeder van F-One USA sprong onder Britt Schaper naar het derde resultaat. De hengst kreeg 8,6 punten voor het springen en 8,4 punten voor het gaan tussen de hindernissen wat het totaal op 25,6 punten bracht. “Net als zijn twee voorgangers is dit een heel compleet springpaard. Het is een mooie hengst met een goede galop en veel lossigheid op de sprong. Hij maakt veel indruk met zijn macht, vermogen en kracht”, aldus Marcel Beukers.

Vijf hengsten door naar morgen

De hengstenkeuringscommissie beoordeelde zeven vierjarige hengsten in deze halve finale. Daarvan zijn er vijf door naar morgen. Naast de als derde geplaatste Obelix JJ van de Woestenheide zijn dat On And On MB (v. Baltic VDL, die als driejarige ook al werd aangewezen), Cycloon R&D Z (v. Chacoon Blue), Agalandro Keizersberg (v. Aganix du Seigneur) en Telstar JM (v. Ermitage Kalone).

Uitslag

Bron: KWPN/ Horses.nl