Van Santvoort Cup: 58 vijfjarigen beginnen foutloos aan kampioenschap

In de eerste ronde van het KWPN Kampioenschap om de Van Santvoort Makelaars Cup hebben 58 vijfjarigen een foutloos resultaat neergezet. Daarmee gaan zij ex aequo aan de leiding.

105 deelnemers zijn van start gegaan in het eerste onderdeel van de halve finale. Iets meer dan de helft van de vijfjarigen wist het parcours foutloos af te leggen.

Meerdere KWPN-hengsten foutloos

Onder de foutloze combinaties scharen zich meerdere KWPN-goedgekeurde hengsten. Zo bleef Pietro Lazzaro met de Van Santvoort Makelaars Cup-winnaar van 2024 Pagani of the Paddocks (Catoki uit Lewinsky van Corofino I, fokker Anthony Mornie) foutloos, Justin Zwartjens met Pharao (Vigo d’Arsouilles uit Donnalina ster pref prest PROK van Indoctro, fokkers Gebroeders Lohuis)Suzanne Tepper met Porsche SB (Kitt SB uit Legend Power SIH ster EPTM-spr van Vagabond de la Pomme, fokkers Jaco en Linda Hiemstra) en Luke Hill met Portorico VDL (Cornet Obolensky uit Banda de Hus van Argentinus, f/g VDL Stud) en Cristel Kalf met Power Pool JR (Liverpool uit Zerna ster IBOP-spr sport-spr pref prest van Jacomar, f/g Johan Regterschot).

Kalf, Jonkers en IJland met drie vijfjarigen foutloos

Daarmee is een heel stel ruiters voortvarend van start gegaan in dit kampioenschap. Cristel Kalf, Niels Jonkers en Mart IJland sprongen ieder met drie vijfjarigen foutloos terwijl Zoï Snels, Gerd-Jan Horsmans, Rob Heijligers, Geert Moerings, Kristy Snepvangers, Nicole Botma, Suzanne Tepper, Jasmin Seppälä en Steven Veldhuis dat klusje ieder met twee paarden wisten te klaren. De KWPN Kampioenschappen zijn live te volgen via KWPN.TV.

Uitslag vijfjarigen

Bron: KWPN