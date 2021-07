Nederlands EK dressuurteam U25 bekend

Bondscoach Monique Peutz heeft bekend gemaakt met welke amazones zij de strijd aangaat op het Europees kampioenschap dressuur voor U25 ruiters. Dit EK wordt gehouden van 7 tot en met 12 september in Hagen, Duitsland, gelijktijdig met dat van de senioren.

Het team bestaat uit:

Jasmien de Koeyer (Sint Jansteen) met Esperanza (v. Desperados)

Jessica Poelman (Aalsmeer) met Chocolate Cookie Rdp (v. Johnson)

Devenda Dijkstra (Nuland) met Hero (v. Johnson)

Febe van Zwambagt (Bergharen) met Edson (v. Winningmood)

Niet-meereizende reserve: Mercedes Verweij (Hem) met Four Seasons (v. Fürst Piccolo)

Opvallend is dat er drie nakomelingen van de Grand Prix-hengst Johnson in de selectie zitten.

‘Deze meiden zijn goed bezig met de sport’

De selecties voor dit EK zijn al in mei begonnen en werden afgelopen weekend in Houten pas afgerond.

“Met Jasmien de Koeyer en KNHS Talententeamlid Febe van Zwambagt heb ik twee ervaren amazones in het team. Het team wordt gecompleteerd met twee nieuwkomers, Jessica Poelman en Devenda Dijkstra”, zegt Monique Peutz. “Deze meiden zijn op de goede manier bezig met de sport. Ik hoop met dit team te kunnen laten zien wat fijn en mooi paardrijden is.”

Het team gaat begin september met elkaar op trainingskamp, ook zal Monique Peutz komende maand nog enkele persoonlijke trainingen verzorgen.

‘EK gelijk met EK senioren is groot voordeel’

Het EK zal worden gehouden op de bekende locatie van Hof Kasselmann in Hagen in het Teutoburgerwoud waar in dezelfde periode ook het EK senioren wordt verreden. De TeamNL deelnemers aan dit senioren kampioenschap worden later bekend gemaakt door bondscoach Van Silfhout.

“Dat gelijktijdig een EK hebben met de senioren zie ik als groot voordeel”, besluit bondscoach Monique Peutz, “het is een stimulans voor de jeugd als zij de weg zien waar het naar toe gaat. Ik verwacht zeker dat enkelen zullen doorgroeien naar de seniorensport.”

Bron KNHS