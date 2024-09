Bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink: ‘We hebben het vet goed gedaan’

Na eerder EK- goud, WK-goud en Paralympisch zilver ontbrak er nog een medaille op de erelijst van de al jaren succesvolle Nederlandse paradressuurruiters: Paralympisch goud. Met de sterke ploeg van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink was die kleur dan ook het teamdoel voor Parijs. Het werd uiteindelijk teamzilver en een enorme medailleopbrengst van in totaal zes plakken, waaronder twee gouden. Daarmee kwam er voor Nederland een prachtig einde aan de wekenlange top-paardensport in de tuinen van Château de Versailles.

“Als je de lat niet hoog genoeg legt, ga je nooit hoog genoeg springen. En als je voor een andere kleur gaat, win je misschien helemaal geen medaille”, zegt bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink over het gouden teamdoel. “Ik vond dat de kwaliteit van onze ruiters goed genoeg was, dus zijn we voor goud gegaan. Onze ruiters hadden allemaal een paar dingetjes in de proef, maar zijn net zo goed als de Amerikanen. En onze ruiters zijn zó goed dat ik ze een gouden medaille gun.”

Team USA won voor de eerste keer in de geschiedenis teamgoud en verwees TeamNL naar het zilver. “Tuurlijk baal ik een beetje, maar als ik er op terugkijk vind ik het heel knap. In de landenwedstrijd kreeg de laatste Amerikaanse ruiter meer punten en het hoort bij de topsport dat je mag balen. Goud had erin gezeten, maar het is niet dat ik intens teleurgesteld ben. Nu de neuzen weer vooruit. We hebben als land een nieuwe recordscore gehaald, veel hoger dan in Tokio”, vervolgt Van Rooijen-Heuitink.

Lees alles over de Paralympics en de Nederlandse successen in een spread in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop