Eventingteam Parijs: Janneke Boonzaaijer, Sanne de Jong, Raf Kooremans en Elaine Pen vierde vrouw

Het Nederlandse eventingteam voor de Olympische Spelen in Parijs bestaat uit Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur (en I'm Special N N.O.P. als reservecombinatie, Raf Kooremans met Crossborder Radar Love, Sanne de Jong met Enjoy en Elaine Pen, die met Divali als reserve-amazone meegaat. Dat werd zojuist in de Koninklijke Stallen op Paleis Het Loo bekend gemaakt.

De eventingruiters bijten in Parijs het spits af voor de paardensport. Zij komen van 27 tot en met 29 juli in actie. Bondscoach Andrew Heffernan vertelt: “Ik kijk er naar uit om met deze vier ruiters naar Parijs te gaan. Mijn doel -en opdracht- is het behalen van een top 6-8 klassering met het team en ik heb het vertrouwen dat deze ruiters dat kunnen. De wedstrijden waar we aan deel hebben genomen in de voorbereiding hebben er voor gezorgd dat we zeer goed voorbereid naar Parijs afreizen. Paarden en ruiters hebben laten zien dat ze het kunnen.”

Bron: Horses.nl / KNHS