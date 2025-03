Gedupeerde eventingamazone Tine Magnus: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Een droom die uitkwam – meedoen en ook nog eens heel goed presteren op de Olympische Spelen – veranderde in een nachtmerrie waar de Belgische eventingamazone Tine Magnus maar moeilijk uit wakker wordt. Ze werd geschorst vanwege vermeend dopinggebruik. Hoewel de uitspraak van het FEI Tribunaal haar vrijpleit en de schorsing er inmiddels op zit, laten de gebeurtenissen diepe sporen na. “Ik was mijn motivatie om te rijden volledig kwijt en mijn eerste wedstrijden zal ik rijden met een bang hart.” En ook juridisch is ze nog niet klaar.