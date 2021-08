Individueel goud voor Sanne Voets: ‘Op een paard als Demantur geniet je gewoon’

Met een fantastische, vlekkeloze proef veroverde Sanne Voets in Tokio de eerste gouden medaille voor de para-dressuurploeg van TeamNL. Ze reed Demantur RS2 (v. Vivaldi) in de individuele proef naar de prachtige score van 76,585% en nam daarmee ruim afstand van de Braziliaan Rodolpho Riskalla en de Belgische Manon Claeys.

“Ik ben dolgelukkig. De lach op mijn gezicht zegt het wel, denk ik”, reageert Sanne Voets na haar gouden rit in de individuele test in Grade V. “Als je op een paard zit als Demantur dan geniet je gewoon, vandaar die lach op mijn gezicht. Hij voelde heel krachtig tijdens de proef maar dan op een zachte manier. Ik probeer niet te veel te denken aan het feit dat ik hier als favoriet ben. Alles op zijn tijd. Maar het gaat er wel over met iedereen die ik spreek om de driedubbel te pakken na het WK en het EK.”

Voorbereiding

Voets bereidde zich goed voor op Tokio en reed zelfs in een verwarmde binnenmanege om de warme en vochtige omstandigheden in Japan na te bootsen. “We hadden niet zo’n warme zomer in Nederland, dus ik heb getraind in een manege waar we de temperatuur op lieten lopen tot 35 graden. Dat onder begeleiding van een dierenarts. Dat heeft heel goed uitgepakt. Demantur had helemaal geen last van de temperatuur hier in Tokio tijdens de proef. Ook het koelen na het rijden vindt hij prima.”

Foutloos en met expressie

Het eerste goud is binnen op de Paralympische Spelen voor het team van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. Sanne Voets reed een geweldige proef in Grade V met haar ervaren en steady vosruin Demantur RS2 N.O.P. Foutloos en met veel expressie, prachtige overgangen en heel zuiver kwam er tijdens de proef al een mooie glimlach op het gezicht van Voets. Geheel terecht.

Met afstand bovenaan

De vijf juryleden langs de ring, waaronder Jeannette Wolfs bij de letter E, plaatsten Voets resoluut op de gouden positie met nog zes combinaties te gaan. Maar geen daarvan kwam ook maar in de buurt van de prestatie van de amazone uit Berghem. Met bijna twee procent liet Voets de Braziliaan Rodolpho Riskalla achter zich. Het verschil met brons was bijna vier procent.

Titelverdediger kür

TeamNL wil in Tokio de derde plaats in de landenwedstrijd van Rio de Janeiro verbeteren. En met het goud van Voets is daarmee een goede stap gezet. De amazone heeft zich ook geplaatst voor de kür op muziek aanstaande maandag. Hierin verdedigt Voets haar titel van vijf jaar geleden.

Top drie

Uitslag Grade V, individuele proef

Goud – Sanne Voets, Demantur RS2 (v. Vivaldi) 76,585%

Zilver – Rodolpho Riskalla, Don Henrico (v. Don Frederico) 74,659%

Brons – Manon Claeys, San Dior 2 (v. Stedinger) 72,853%

Uitslag

Bron: KNHS