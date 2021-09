KWPN.tv heeft een nieuw format voor de Olympische en Paralympische Spelen. Charlotte Dekker rijdt door het land om met fokkers van Olympische paarden naar hun fokproducten te kijken aan het werk in Tokio. Dekker ontmoet in deze aflevering Nico van Vliet. Hij is de fokker van Findsley N.O.P. (v. Belissimo M). De elfjarige merrie droeg met Rixt van der Horst bij aan de zilveren teammedaille op de Paralympische Spelen in Tokio.