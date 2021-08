Tussenstand van de Landenwedstrijd Paralympische Spelen

Op de eerste dag van de Landenwedstrijd van de Paralympische Spelen heeft Rixt van der Horst TeamNL een goede dienst bewezen. Met Findsley N.O.P. (v. Belissimo M) reed ze wederom een hele goede proef in Grade III met als resultaat 76.235 procent. Vandaag rijden Frank Hosmar (Grade V) en Sanne Voets (Grade IV) hun proeven voor het teamklassement. ''Dit is een goede start'', zegt Rixt van der Horst.

Nederland heeft net als Duitsland, België en Australië nog maar een combinatie aan de start gebracht in de Landenwedstrijd. Dat maakt het op dit moment nog wat lastig vergelijken, maar ziet het er al wel goed uit voor het team van bondscoach Joyce van Rooijen-Heutink. Grote concurrenten Groot-Brittannië, Denemarken en de Verenigde Staten hebben twee combinaties in de ring gehad. De 76.235 procent van Rixt van der Horst is wel een indicatie dat TeamNL op medaillekoers ligt.

Rixt van der Horst: ‘We gaan echt voor goud’

”Dit is een goede start”, is de reactie van Rixt na haar uitstekende proef. ”Findsley deed het gewoon. Ze was heel vertrouwd in de ring. Ik moest haar zelfs wat tegenhouden. De kleine foutjes die we gisteren hadden, waren er vandaag niet.” Nederland is in Tokio als een van de favorieten voor goud. ”De druk is hoog”, vertelt Rixt. ”Ik heb mijn best gedaan. We hebben een sterk team en we gaan echt voor goud. Dit is een goede start.”

Groot-Brittannië en Verenigde Staten

Groot-Brittannië staat op 154.254 na de scores van Lee Pearson (77.636%) en Natasha Baker (76.618%). Alleen Sophie Wells, donderdag nog zilver in Grade V, komt morgen nog aan start voor de Britten. De Verenigde Staten staan voorlopig op 152.527 met (80.321 en 72.206). Morgen rijdt Kate Schoemaker voor de USA in Grade IV. Donderdag kwam zij tot de zevende plaats met 70.854% waar Sanne Voets goud won met 76.585%.

Denemarken

Denemarken heeft dankzij de 79.559% van Tobias Thorning Jorgensen (Grade III) en de 72.515% van Kartine Kristensen een tussenstand van 152.074. Voor de Denen komt morgen Susanne Jensby in actie. Donderdag eindigde zij als vijfde in Grade IV.

Canada en Singapore

Voor Canada en Singapore hebben alle drie combinaties op de eerste dag al gereden. Met respectievelijke totaalscores van 211.699 en 200.792 lijken deze landen geen bedreiging voor TeamNL.

Frank Horsmar en Sanne Voets

Het is vanmiddag de beurt aan Frank Horsmar met Alphaville N.O.P. (start om 11.32 uur Nederlandse tijd) en Sanne Voets met Demantur N.O.P. (starttijd 12.46 uur). Om half twee Nederlandse tijd weten we of TeamNL een medaille wint in de Landenwedstrijd van de Paralympische Spelen.

Bron: KNHS