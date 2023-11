Twee nieuwe N.O.P.-paarden: Highway TN en Torveslettens Titanium RS2

De Stichting Nederlands Olympiade Paard heeft twee talentvolle paarden vastgelegd die daarmee behouden blijven voor TeamNL tot en met de Olympische Spelen in Parijs. Het gaat om Highway TN, het springpaard waarmee Willem Greve zo succesvol is en dressuurpaard Torveslettens Titanium RS2 die met Marieke van der Putten zijn klasse toont.

Highway TN N.O.P. was afgelopen zomer tijden het EK in Milaan met Willem Greve de beste Nederlandse combinatie met een mooie top tien klassering. Uitzending naar het EK had de combinatie meer dan verdiend na het winnen van de Grote Prijs van Rotterdam en zeer sterk optreden in meerdere Longines FEI Nations Cups. In 2022 was de combinatie Greve – Highway TN N.O.P. Nederlands kampioen.

Driemaal voor Nijhof

Met het toevoegen van Highway TN heeft Team Nijhof nu drie N.O.P.-paarden in bezit. Naast Highway zijn dat Greve’s andere troef Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek TN) en Hernandez TN N.O.P. (v. Kannan), gereden door Kars Bonhof.

Dressuurpaard toegevoegd

Torveslettens Titanium RS2 N.O.P. en Marieke van der Putten hadden in 2022 een sterk jaar, waarin de combinatie deel uitmaakte van TeamNL dat vijfde werd tijdens het WK in Herning. In 2023 ging de combinatie van start in wereldbekerfinale in het Amerikaans Omaha. Helaas werd de elegante ruin daar na de eerste rubriek getroffen door koliek en moest worden geopereerd in de Verenigde Staten. Gelukkig liep het herstel uiterst voorspoedig en heeft de combinatie recent hele mooie scores neergezet in de Grand Prix en laten zien weer helemaal terug te zijn.

Bron: KNHS