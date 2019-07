Pavo Cup Brabant: Emmelie Scholtens en Kevin Costner Texel naar hoogste dagscore

In de vanwege de warme weersomstandigheden naar vandaag verplaatste voorselectie van de Pavo Cup in Brabant, reed Emmelie Scholtens Kevin Costner Texel (Negro x Jazz) naar de hoogste dagscore. Van de veertig vierjarigen konden er vier worden uitgenodigd voor de halve finale. Van de 22 vijfjarigen waren dat er eveneens vier en van de zeven zesjarigen waren dat er drie.

“Bij de vierjarigen hadden we het idee dat veel ruiters bewust gekozen hebben voor de laatste selectiewedstrijd, omdat de paarden nog wat aan de groene kant waren. Dat in combinatie met een mooie, maar best kijkerige en winderige baan in De Mortel zorgde er voor dat veel paarden last van spanning hadden”, verklaart Arie Hamoen het toch wat tegenvallende aantal paarden met minimaal 80 punten.

Uitgesproken kopnummer

Met 86 punten reed Emmelie Scholtens de Negro-zoon Kevin Costner Texel (uit Ellegantrasse Texel elite IBOP-dres PROK van Jazz, fokker Wim van der Linde) in the picture. “Dit was voor ons een uitgesproken kopnummer. Een grootramige hengst die mooi met het neusje eruit werd voorgesteld door Emmelie. Hij stapt zuiver en maakte daarin ook steeds meer ruimte tijdens de verrichting. Voor de draf en galop hebben we hem een 9 kunnen geven, want het beeld is telkens heel mooi bergop en Kevin Costner Texel gebruikt zijn achterbeen goed. Hij beweegt met kracht en expressie.”

Governor-zoon volgt als tweede

De Governor-zoon Kashmire (2e bez., uit Saranka V elite pref PROK van Ferro, fokkers A. van de Tillaart en H.H.J.M. Rovers) volgde onder Michelle Westerdijk met 84 punten als tweede. “Ook dit is een grootramige hengst, met veel front en een iets gezonken middenstuk. Hij galoppeert heel goed, daar hebben we hem een 9 voor gegeven, en liet een fijne draf zien waarin hij voor een nog hoger cijfers nog iets meer over de rug zou mogen gaan. De stap mag wat vlijtiger, daarin bleef hij iets voorzichtig maar het is zeker een paard met potentie”, lichtte Hamoen toe, die de vierjarigen samen met Toine Hoefs beoordeelde.

Van der Putten en Maljaars

Twee vijfjarigen kwamen uit op 83 punten: de stermerrie J’Ampère RS2 (Ampère uit Wolkenstürmerin van Fürst Romancier, fokker B. Schwertmann uit Damme) onder Marieke van der Putten en Jupiter (Everdale uit Walzerfee elite IBOP-dres PROK van Negro, fokker A. de Haas uit Sint-Oedenrode) onder Benjamin Maljaars. “J’Ampère RS2 valt op met haar goede souplesse, tact en veer in beweging. Ze stapt zuiver, en draaft en galoppeert heel lichtvoetig. Het beeld is heel mooi alleen zou ze met iets meer halslengte mogen worden voorgesteld, daarom konden we haar nu maar een 7,5 voor harmonie geven. Als dat beter is, kunnen de punten nog verder omhoog”, legt Marian Dorresteijn, die samen met Jan Wolfs de vijf- en zesjarigen beoordeelde, uit. “Jupiter is een stoere, royaal ontwikkelde Everdale-zoon met veel front en allure. Hij liet een constante verrichting zien met drie goede gangen.”

Zesjarigen

Met 81 punten was In Design (Don Olymbrio uit Diatina elite IBOP-dres pref PROK van Metall, fokker M.A. van de Goor uit Herpen) onder Febe van Zwambagt de best scorende zesjarige. De voshengst kreeg een 9 voor zijn galop. “Deze hengst laat veel talent voor het hogere werk zien en kan al goed sluiten. Hij draaft met veel mechaniek maar bouwde nog wel wat spanning op en dat ging ten koste van de losgelatenheid. Het beeld in galop is al heel mooi, daarin gaat hij al echt zitten. In de stap speelde de spanning hem nu ook nog parten, en daardoor konden we voor de harmonie ook niet hoger dan een 7,5 geven. Maar veel potentie heeft hij zeker!”

