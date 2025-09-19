SLTN verlengt hoofdsponsorschap met Indoor Friesland: samen bouwen aan de toekomst van de paardensport

SLTN en Indoor Friesland hebben hun samenwerking met drie jaar verlengd. Daarmee blijft SLTN ook de komende edities hoofdsponsor van het toonaangevende paardensportevenement in het WTC Expo in Leeuwarden. De verlenging onderstreept het vertrouwen en de gezamenlijke ambitie om Indoor Friesland verder te laten groeien als vaste waarde op de internationale hippische kalender.

Waling Haytema, voorzitter Indoor Friesland: “Als voorzitter van Indoor Friesland ben ik bijzonder verheugd over het vertrouwen dat SLTN in ons evenement heeft door zich voor meerdere jaren aan ons te verbinden. Vanaf het eerste moment is hun betrokkenheid groot geweest, niet alleen financieel. Dat geeft een solide basis om samen dit prachtige paardensportevenement voort te zetten.

Eugene Tuijnman, CEO van SLTN: “Wij hebben in 2022 bewust gekozen voor het hoofdpartnerschap, omdat we geloven in lef, visie, verbinding en kwaliteit. Indoor Friesland is een evenement dat durft te vernieuwen en kwaliteit levert. Dat past uitstekend bij ons. We zijn trots op wat we samen al hebben bereikt en kijken uit samen de komende jaren nog meer te bereiken.”

Peter Ourensma, directeur van het WTC: “Als organisatie zijn wij bijzonder trots op de vernieuwde samenwerking met SLTN. SLTN heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als betrokken en betrouwbare partner voor ons evenement. Het is een groot compliment dat zij bereid zijn de afspraak voor langere tijd vast te leggen. Dit geeft ons een stabiele basis om Indoor Friesland ook in te toekomst te organiseren.”

Over SLTN

Met een omzet van meer dan 308 miljoen euro en ruim 700 hoogopgeleide IT-professionals is SLTN een van de grotere Nederlandse, niet-beursgenoteerde Solution Integrators en Managed Services provider die zich richten op het verenigen van business en IT. Dat doen wij al meer dan 27 jaar vanuit onze kernwaarden: kwaliteit, passie en innovatie.

Wij geloven in de kracht van partnership en met vele klanten werken wij al vele jaren nauw samen. Onze cultuur is open en pragmatisch en wij staan bekend als een plezierige werkgever waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Wij ontwerpen, bouwen en beheren duurzame en innovatieve ICT-oplossingen. SLTN werkt vanuit 2 focus gebieden die in de kleuren van ons logo terugkomen. Blauw staat voor Technologie en Oranje voor Data & Applicaties. SLTN werkt altijd vanuit gespecialiseerde units die wij Practices noemen.

Onder het blauwe gedeelte, de technologie, vallen de volgende practices: Telecom & Unified Communication en Domotica, Moderne Werkplek, Datacenter & Multi-hybrid Cloud, Networking en Cyber Security

Onder het oranje gedeelte, Data & Applicaties, onderscheiden wij de volgende gespecialiseerde vakgebieden: Modern Infrastructure (Containers), Technology Services, Applicatie Services, Data Services en Artificial Intelligence.

Over Indoor Friesland

Indoor Friesland vindt dit jaar plaats op 17 t/m 19 oktober (dressuur), 21 oktober (familieshow Horses & Friends met Britt Dekker en Matheu), 22 t/m 25 oktober (springen). Hoogtepunten zijn, naast de internationale dressuur- en springrubrieken, de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge, de finale van de Epplejeck Viertallen Cup, de SLTN Night of the Stallions, de finales van de Horses2fly Competitie, de finale van de Allspan Pony Cup, de Friese avond en uiteraard de SLTN Grote Prijs op zaterdagavond 25 oktober. Veel topruiters hebben hun deelname al toegezegd. Tickets zijn te koop op de website www.indoorfriesland.frl