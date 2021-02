Harrie Smolders vierde in Wellington

Harrie Smolders stuurde Une De L'Othain (v. Conterno Grande) naar een vierde plaats in de CSI5* Grand Prix in Wellington. Smolders liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finish in 60,33 seconden. De overwinning in deze 1.45m-rubriek was voor Daniël Deusser met Kiana Van Het Herdershof (v. Toulon). Het duo finishte in 59,12 seconden.